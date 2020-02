KOMMUNIKATION AM MORGEN mit dem TEAM WERBUNG WIEN am Beispiel der ERFOLGSGESCHICHTE von ‚SITOTA - Bildung für Kinder in Äthiopien‘

Letztes Event der erfolgreichen Veranstaltungsreihe für Agenturen und politische Vertreter: „Kommunikation & Kreativität in Wiener Bezirken“ in der INNEREN STADT

Wien (OTS) - Ortrun Gauper und André Reininger vom TEAM WERBUNG WIEN in der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien hielten am 21. Jänner im Penthouse des Hotel Topazz am Lichtensteg im 1. Wiener Gemeindebezirk das letzte in der Reihe der Frühstücke zum Netzwerken ab.

Ziel der von Ortrun Gauper und André Reininger initiierten insgesamt sechs Veranstaltungen ist die Schaffung einer Plattform zur Vernetzung von politischen Vertretern der Wiener Bezirke mit den jeweils dort ansässigen Mitgliedern der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation. Für jede der Veranstaltungen wurde ein Thema vorgegeben: in der Inneren Stadt wurde die Erfolgsgeschichte von „SITOTA-Bildung für Kinder in Äthiopien“ von Hailu Yazachew, Obmann des gemeinnützigen Vereins, vorgestellt.

Gegründet wurde SITOTA im Jahr 2013 mit dem Ziel der Unterstützung von Kindern in Äthiopien. SITOTA-Obmann Hailu Yazachew berichtet: „Der Name SITOTA bedeutet ‚Geschenk‘ und so werden den Schützlingen mittels Patenschaften Schul- und Ausbildungen in der Hauptstadt Addis Abeba ermöglicht. Der Verein selbst ist bewusst klein gehalten, was eine hohe Transparenz ermöglicht. Von den monatlichen 30 Euro einer Patenschaft für ein Schulkind erhält dieses für seine Ausbildung 26 Euro, die restlichen 4 Euro werden für die Verwaltung und Kontrolle vor Ort benötigt.“

Mag.a Ortrun Gauper, die als Moderatorin durch die Veranstaltung führte, fungiert als stellvertretende Obfrau des Vereins SITOTA. Für sie stellt dieses Engagement eine Herzensangelegenheit dar, hat sie doch selbst ein Kind aus Äthiopien adoptiert. Alle Informationen über den Verein sind unter www.sitota-organisation.at abrufbar.

Die stellvertretende Bezirksvorsteherin Wien-Innere Stadt Dr.in Mireille Ngosso befürwortet Entwicklungsprojekte wie SITOTA: „Für ganz wesentlich halte ich die Unterstützung direkt vor Ort, denn die meisten jungen Menschen möchten in ihrem Land bleiben und nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung beim Aufbau helfen. Und genau hier setzt die Hilfe von SITOTA an. Außerdem wird durch diese Vernetzung eine Bindung zwischen Menschen in Österreich und Afrika entwickelt, die zu einem gegenseitigen besseren Verständnis beiträgt.“

Die Stichworte Vernetzung und Bildung nimmt André Reininger, Spitzenkandidat des TEAM WERBUNG WIEN bei der kommenden WKO-Wahl in der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation, auf und spannt den Bogen zur aktuellen Veranstaltung: „Mit dieser Kommunikationsreihe wurde eine Plattform des Austausches geschaffen, welche dem Bedarf und den Wünschen der Menschen nachkommt, sich persönlich miteinander zu vernetzen.“

Dazu verweist André Reininger auf die von der Fachgruppe angebotenen kostenlosen Fort- und Weiterbildungsangebote: „Wir wollen unsere Mitglieder durch die angebotenen Seminare stärken und in ihrer Wettbewerbsfähigkeit unterstützen.“

Auch für Ortrun Gauper, Listenzweite des TEAM WERBUNG WIEN, steht die Forderung nach fairen Rahmenbedingungen für ihre Branche im Fokus: „Wir fordern ein Mindesthonorar für Kreativleistungen in Höhe von 120 Euro, einen pauschalen Abschreibbetrag von 3.000 Euro jährlich für den Arbeitsplatz zu Hause, Entlastungen bei den Lohnnebenkosten für die/den erste/-n MitarbeiterIn und Anpassungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen für Selbständige.“

Marcus Arige, Spitzenkandidat des SWV Wien, ruft zur zahlreichen Stimmabgabe bei den Wirtschaftskammer-Wahlen von 3. bis 5. März 2020 auf: „Die Fachgruppen sind die Interessensvertretungen auf der untersten Ebene. Je mehr UnternehmerInnen ihr demokratisches Recht nützen, zur Wahl gehen und dem SWV ihre Stimme geben, desto stärker können wir als Opposition sowie als Korrektiv auftreten und unseren Forderungen Nachdruck verleihen!“

Im Anschluss an die Diskussionen tauschten sich die TeilnehmerInnen noch untereinander aus, forcierten neue Kooperationen und auch der Verein SITOTA hat weitere UnterstützerInnen gefunden.

