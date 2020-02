AK Pressekonferenz mit Thomas Piketty – Kapital und Ideologie

Ökonom und Autor Thomas Piketty beantwortet Fragen zu seinem neuesten Buch

Wien (OTS) - Mit seinem Werk „Kapital im 21. Jahrhundert“, das in 40 Sprachen übersetzt wurde und zu einem Weltbestseller rangierte, hat der französische Ökonom Thomas Piketty einen Nerv getroffen: Themen wie Vermögensverteilung, Eigentum, Erbschafts- und Vermögenssteuern wurden plötzlich weltweit heftig diskutiert. Jetzt hat Thomas Piketty nachgelegt: „Kapital und Ideologie“ – die deutsche Ausgabe erscheint am 11. März – ist eine scharfe Kritik der zeitgenössischen Politik und der kühne Entwurf eines neuen und fairen ökonomischen Systems. So fordert Piketty etwa eine Grunderbschaft für alle, hohe Steuersätze auf Milliardenvermögen und 50 Prozent der Aufsichtsratsmandate für die Beschäftigten.

Das neue Werk „Kapital und Ideologie“ von Thomas Piketty, Professor an der École d’Économie de Paris und der École des Hautes Études en Sciences Sociales, wurde von der Wirtschaftswissenschaft mit Spannung erwartet. Im Rahmen einer Pressekonferenz bietet Ihnen die Arbeiterkammer Wien in Österreich die einzige Möglichkeit, Fragen an den Autor zu richten.

AK Pressekonferenz mit Thomas Piketty – Kapital und Ideologie

(in englischer Sprache)

Freitag, 13. März 2020, 12.15 bis 13.00 Uhr (bitte pünktlich!) Bildungszentrum der AK Wien, Raum 28, 2. Stock

1040, Theresianumgasse 16-18

