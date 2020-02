Einladung zur Pressepräsentation: Europameisterschaft 2020 im Formationstanz Latein

Heeressportverein Zwölfaxing und Ex-Minister Werner FASSLABEND präsentieren am 3. März 2020 in Wien die Highlights der kommenden EM

Ein vierter Platz ist das klare Ziel, mit ein bisschen Glück sollte aber auch mehr möglich sein. Stefan Herzog, Chef-Trainer

Wien/Schwechat (OTS) - Nicht zuletzt dank der weltweit bekannten Ballsaison sowie der beliebten ORF-Showreihe „Dancing Stars“ erfreut sich Tanzen in Österreich nach wie vor ungebrochener Beliebtheit … weshalb es nur ein bisschen überrascht, dass ausgerechnet die kleine Alpenrepublik bei den Formationen in der Sparte der lateinamerikanischen Tänze zu den drei besten Ländern der Welt zählt. Im Mai können die heimischen Teams ihr Können bei der diesjährigen Europameisterschaft in Schwechat unter Beweis stellen, schon jetzt werden die Highlights der Veranstaltung in Wien den Medien vorgestellt.

Der Heeressportverein Zwölfaxing erwartet am 23. Mai 2020 im Schwechater Multiversum die gesamte Weltelite des Formationstanzsports – und die Ausgangslage der Gastgeber ist durchaus vielversprechend. Für Chef-Trainer Stefan Herzog, der zuvor im Rahmen der „Dancing Stars“ als Profipartner Opernstar Natalia Ushakova durch den Ballroom am Küniglberg wirbelt, ist nach Rang fünf (hauchknapp hinter Platz 4) bei der Weltmeisterschaft ein Stockerlplatz durchaus in Sichtweite: „Ein vierter Platz ist das klare Ziel, mit ein bisschen Glück sollte aber auch mehr möglich sein.“

17 Mannschaften mit insgesamt rund 400 Aktiven werden sich dem Urteil der 13 Wertungsrichter und ‑richterinnen stellen und gemeinsam mit 150 ehrenamtlichen Helfern dafür sorgen, dass die erwarteten 2.500 Besucher so richtig in Stimmung kommen. Funkelnde Augen bei den Fans garantieren nicht nur die mitreißenden Darbietungen der Damen und Herren auf dem Parkett, sondern wohl auch die rund eine Million Strass-Steine auf deren Kostümen.



Weitere Details sowie einen wahrhaft lebendigen Ausblick auf die Veranstaltung in Form einer Live‑Performance geben wir Ihnen gerne gemeinsam mit Ex-Verteidigungsminister Werner Fasslabend und unseren Partnern aus Sport und Society bei der

Pressepräsentation EM2020 im Formationstanz Latein

Datum: 03.03.2020, 16:30 - 17:00 Uhr

Ort: Garnisonscasino der Maria-Theresien-Kaserne, Am Fasangarten 2

1130 Wien, Österreich

Tickets für die EM gibt es hier! Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

DI Veronika Rosecker, +43 699 17 92 08 31

em2020 @ hsv12axing.at, www.em2020.dance