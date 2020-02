ARBÖ: Ferien-Rückreisewelle und Ski-Weltcup ist gleich Stau am Wochenende

Wien (OTS) - Auch am kommenden Wochenende sind Autofahrer, die sich auf Staus und Verzögerungen im Westen von Österreich sowie in Teilen von Oberösterreich einstellen, gut beraten. Grund dafür ist das Ferienende in Bayern und dem Großteil der Niederlande. Das Skiweltcup-Wochenende in Hinterstoder sorgt für lange Verzögerungen im Pyhrn-Priel-Gebiet in Oberösterreich.

Der Samstag ist der „Tag, wenn alle fahren“ oder wie so oft der Hauptreisetag Die längsten Staus werden von den Morgenstunden bis in den Nachmittag hinein von den ARBÖ-Verkehrsexperten auf den folgenden Strecken erwartet:

Achensee Straße (B181) zwischen dem Inntal und Maurach in Tirol

Arlbergschnellstraße (S16) zwischen Bludenz und Dalaas in Vorarlberg

Fernpaß Straße (B179) im gesamten Verlauf, mit Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel in Tirol

Inntalautobahn (A12), zwischen Wörgl und Kufstein in Tirol

Loferer Straße (B178), zwischen Waidring und dem Steinpaß in Salzburg und Tirol

Pinzgauer Straße (B311), abschnittsweise im gesamten Verlauf in Salzburg

Rheintalautobahn (A14) zwischen Feldkirch und Dornbirn und im Großraum Bludenz in Vorarlberg

Tauernautobahn (A10), zwischen Knoten Salzburg und Kuchl in Salzburg

Zillertal Straße (B169), im gesamten Verlauf, mit Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel im gesamten Verlauf in Tirol

„An den Autobahngrenzen zu Deutschland wie Kufstein/Kiefersfelden auf der A12 in Tirol, dem Walserberg auf der Westautobahn (A1) in Salzburg und Hörbranz/Lochau auf der A14 in Tirol wird einiges an Geduld gefragt sein. Wie lange die Wartezeiten ausfallen, hängt neben dem Verkehrsaufkommen auch von der Kontrolldichte der deutschen Behörden ab“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zwtl. „FIS Ski Weltcup Hinterstoder 2020“ sorgt für Staus in Oberösterreich

Am kommenden Wochenende gastiert der „Ski-Weltcup-Zirkus der Herren“ in Hinterstoder in der oberösterreichischen Pyhrn-Priel-Region. Von der Alpinen Kombination mit Super-G und Slalom am Freitag, über den Super-G am Samstag, bis zum Riesentorlauf am Sonntag, sind die Rennläufer in allen technischen Disziplinen des Ski-Weltcups gefordert. Neben den Rennläufern auf der Piste werden sich an allen drei Renntagen zehntausende Zuseher im Zielstadion und entlang der Strecke versammeln.

Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, müssen lange Verzögerungen auf der Pyhrnautobahn (A9) und der Pyhrnpass Straße (B138) zwischen Micheldorf und Liezen einplanen.

„Autofahrer sollten die Parkflächen auf den Zufahrtsstraßen nutzen. Von dort verkehren Shuttelbusse direkt zum Eventgelände. Auch mit der ÖBB ist Hinterstoder gut erreichbar. Vom Hauptbahnhof Linz verkehren an allen drei Renntagen Sonderzüge. Wer mit den Regional-Buslinien 431 und 432 anreist, kann diese einerseits kostenlos nutzen und anderseits mit verstärktem Linienverkehr rechnen“, weiß Thomas Haider abschließend.

