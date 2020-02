"Couch Connections" - Die österreichische Couchsurfing-Dokumentation im Kino!

Der junge Filmemacher Christoph Pehofer reiste 9 Monate durch 9 Länder von Couch zu Couch. Seine Erfahrungen teilt er nun persönlich auf seiner Kino-Tour durch Österreich.

Natürlich werde ich während dieser Zeit auch die Sofas in Österreich erkunden Christoph Pehofer, Filmemacher

Jeder Freund war einst ein Fremder für mich Rishav, Host aus Indien

Wien (OTS) - Jeder Freund war einst ein Fremder für mich , sagt Rishav aus Indien. Er ist einer von 53 Couchsurfing-Hosts, die Christoph Pehofer auf seiner Reise durch Nordamerika und Asien einen Schlafplatz in den eigenen vier Wänden anboten.

Couchsurfing ist eine weltweite Online-Plattform, auf der Einheimische ihre privaten Wohnräume kostenlos anbieten. Die Übernachtungsmöglichkeiten sind unterschiedlich: Von einer Couch oder einer Matratze auf dem Wohnzimmerboden bis zu einem eigenen, perfekt ausgestatteten Zimmer.

Das Verbindende vor das Trennende

In einer Zeit, in der das Brückenbauen zwischen unterschiedlichen Kulturen oft mit Angst, Vorsicht und gar Ablehnung gleichgesetzt wird, möchte dieser Film einmal mehr aufzeigen, welch wunderbare Freundschaften geschlossen werden können , so Pehofer.

In seinem Debütfilm "COUCH CONNECTIONS" erzählt der Niederösterreicher von seinen verschiedenen Erfahrungen zum Thema Couchsurfing und stellt sich seiner Angst vor dem Ungewissen. "Vertrauen" prangt wie ein großes Aushängeschild über der Dokumentation. Doch wird er immer wieder auf die Probe gestellt. Unterschiedlicher könnten seine Hosts nicht sein: Die Protagonisten reichen von einer 21-jährigen Studentin, die ihn illegal im Studentenwohnheim aufnimmt, über eine Familie, bei der drei Generationen in Couchsurfing involviert sind, bis hin zu einem Nudisten in Manhattan und einer Transgender in Bangkok.

Österreich-Tour im März

Der Film läuft nun erfolgreich seit einem Monat in Wien und Niederösterreich. Überraschenderweise führte es Christoph Pehofer zu Vorführungen auch schon in das Baltikum, nach Lettland und Litauen. Im März steht nun endlich eine österreichweite Kino-Tour an.

Couch Connections im Kino Termine

