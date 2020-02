Cannabis gegen Corona? Gesundheitsministerium beruhigt. Ex-Bundespräsidentschaftsbewerber Wolfgang Pöltl reicht es.

Anschober sieht keinen Grund zu handeln. Toll. Das ist Österreich. Warten. Handeln, wenn es zu spät bist.

Graz (OTS) - Dass Gesundheitsminister Anschober den Gesetzesvorschlag des Jus-Studenten Wolfgang Pöltl, zur Regelung des Anbaues und des Inverkehrbringens von Cannabis, offenbar völlig ignoriert, ist Tatsache. Die Gesundheit des Volkes steht offenbar nicht an 1. Stelle. An 1. Stelle steht, nach Meinung des Wolfgang Pöltl, das Wohl der Pharma-Industrie. Wolfgang Pöltl, Bewerber zur Bundespräsidentenwahl 2004, jetzt Jus-Student, zieht eine klare Konsequenz: das Corona-Virus breitet sich international aus. Auch in Europa. Auch in der EU. Gesundheitsminister Anschober, ein erklärter Grüner, sieht offenbar keine Gefahr. Er sorgt sich nur. Anschober ignoriert aber auch den Gesetzesvorschlag des Jus-Studenten Wolfgang Pöltl, welcher den Anbau und den Vertrieb der gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe der Cannabis-Pflanze regeln soll, völlig. Sämtliche Versuche der Kontaktaufnahme des Wolfgang Pöltl zu Anschober, wurden von Anschober bisher absolut ignoriert. Das ist ein Diener des Volkes? So handelt ein grüner Gesundheitsminister?! Das ist offenbar das wahre Gesicht der Grünen. Wenn sie nicht gerade Schulschwänzer (Freitag für die Zukunft) unterstützen, dann ignorieren sie den einfachen Bürger. In diesem Fall den Jus-Studenten Wolfgang Pöltl. Ein Jus-Student ist es offenbar nicht wert, dass ein Gesundheitsminister auf dessen Gesetzesvorschläge eingeht. Auch wenn diese von einem Höchstrichter des Verwaltungsgerichtshofes positiv bewertet wurden. Wolfgang Pöltl wird nun den Weg nach Brüssel, der Hochburg der EU-Parteiendiktatur, einschlagen. Dass Österreich dem Volk die gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe der Cannabis-Pflanze nicht in erforderlichem Maße zugänglich macht, ist nicht mehr zu akzeptieren. Aber wie man nun sieht, Österreich hat auch dem Corona-Virus, außer der Politik des Abwartens, nichts entgegen zu setzen. Der Gesundheitsminister wird für sein Verhalten einzustehen haben.

