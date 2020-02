FPÖ – Hafenecker: Wolfs Twitter-Entgleisung gibt selbst die beste Begründung für ein GIS-Aus

Es ist erlaubt, den Teleprompter gegen einen Sitz im Nationalrat einzutauschen - wenn man gewählt wird

Wien (OTS) - „Heute hat es uns der böse (ORF) Wolf wieder ordentlich gezeigt, als er im öffentlich-rechtlichen ‚Twitterempörium‘ nicht nur das System der Parteienförderung in Frage gestellt, sondern auch gleich noch die drittgrößte Partei dieses Landes als einzige von dieser ausnehmen wollte. Dafür bin ich Herrn Wolf zutiefst dankbar, da er hiermit zeigt, wie unsere Nachrichtensprecher mittlerweile ticken. Genau deshalb gehört der Privilegienstadl am Küniglberg auch abgedreht.“, kommentierte der freiheitliche Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker den jüngsten Twitteranfall des obersten ZIB 2 Moralapostels.

„Wenn Journalisten tatsächlich unabhängig und objektiv wären, würden sie sich zu solchen Entgleisungen nicht hinreißen lassen, vor allem dann nicht, wenn sie im öffentlich-rechtlichen Bereich vom Steuergeld ALLER Steuerzahler in Österreich leben, und ja, da ist auch ein erklecklicher Anteil jener Steuerlast dabei, die Menschen tragen, die politisch der FPÖ zuzuzählen sind“, erklärte Hafenecker und weiter: „Das derzeitige System der GIS macht es erst möglich, dass sich Menschen wie Wrabetz, Wolf und Co. am Küniglberg regelrecht einbetonieren können und, wenn das geglückt ist, damit beginnen, ihre eigene politische Agenda durchzuziehen. Diese Entwicklung muss alle Alarmglocken schrillen lassen.“

Hafenecker wird es als Politiker nicht mitverantworten, dass „die öffentlich-rechtliche Medienlandschaft hierzulande dorthin abstürzt, wo sie bei unseren Nachbarn in Deutschland schon ist. Politische Einflussnahme wie in Thüringen oder Hamburg, Wahlbeeinflussung und Kriminalisierung von Parteien und ihren Mitgliedern stehen dort genauso auf der Tagesordnung wie das Schüren eines Generationenkonflikts innerhalb der Familie, Stichwort ‚Klimasau.‘ Dafür sind wir nicht zu haben und weil wir wissen, dass deutsche Entwicklungen mit Verzögerung auch in Österreich aufschlagen, wollen wir rechtzeitig davor Maßnahmen setzen und den Österreichern eine echte Wahlmöglichkeit geben. Die Zeit der Zwangsbeglückung muss vorbei sein. Wenn am Ende für Herrn Wolf kein Platz mehr in der ZIB 2 übrigbleibt, tut mir das zwar persönlich leid, aber es gäbe die Möglichkeit, beim Kollegen Brandstätter nachzufragen, wie die Umschulung von ‚unabhängigem Journalisten‘ zum Parteisoldaten funktioniert - alles machbar“, so Hafenecker.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at