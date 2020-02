Cogent: Erklärung von Louis Bacon zum Artikel in der New York Times

New York (ots/PRNewswire) - Louis Bacon veröffentlichte über Cogent die folgende Erklärung zu dem Artikel vom 22. Februar 2020 in der New York Times mit der Überschrift "How a Neighbor's; Feud in Paradise Launched an International Rape Case" über den kanadischen Bekleidungshersteller Peter Nygard und seine angebliche Misshandlung junger Frauen.

"Ich bewundere die mutigen Frauen, die den Mut hatten, ihre Geschichten der New York Times mitzuteilen. Ich habe diese Auseinandersetzung nicht gesucht. Aber als ich wiederholt glaubwürdige Berichte von angewiderten Whistleblowern darüber hörte, dass Herr Nygard junge, verletzliche Frauen missbraucht habe, konnte ich diese beunruhigende Information nicht ignorieren. Ich versuchte, den mutmaßlichen Opfern zu helfen und sie zu ermutigen, indem ich sie mit den entsprechenden Strafverfolgungsbehörden in Verbindung brachte. Da gehört diese Angelegenheit hin."

