Theater, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Von „Abenteuer Ur- und Frühgeschichte“ bis „Name: Sophie Scholl“

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 27. Februar, wird ab 19 Uhr im Dietmayrsaal von Stift Melk das Buch „Abenteuer Ur- und Frühgeschichte am Beispiel der Region Melk“ von Anton Harrer, 26 Jahre lang Leiter des Stadtmuseums, vorgestellt. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 27. Februar, bringt Lummis Puppenkiste ab 16 Uhr in den Stadtsälen Traiskirchen „Masha und der Bär“ zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten bei der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/50 85 21-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Am Freitag, 28. Februar, hat Johannes Leopold Mayer im Rahmen der Reihe „Zu Besuch bei Ludwig van“ im Beethovenhaus Baden Dr. Birgit Lodes, Universitätsprofessorin für Historische Musikwissenschaft an der Universität Wien, zu Gast. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630, e-mail willkommen @ beethovenhaus-baden.at und www.beethovenhaus-baden.at.

Die Stadtgemeinde Zwettl lädt am Freitag, 28. Februar, in den Großen Sitzungssaal des Stadtamtes zur Buchpräsentation „Die Zwettler Ratsprotokolle 1588 - 1589 und 1590 - 1591/1592 – Eine landesfürstliche Stadt im Zeichen der einsetzenden Gegenreformation“ von Herbert Krammer. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Zwettl unter 02822/503-0 und www.zwettl.gv.at.

Am Freitag, 28. Februar, öffnet auch um 18.30 Uhr der Kral Verlag wieder sein Lesecafé in der Buchhandlung St. Gabriel in Maria Enzersdorf: Diesmal zeigt Dr. Verena Ruso unter dem Motto „Gemeinsames Denken hilft. Philosophische Praxis, eine Vorstellung“, dass alle Bücher philosophisch gelesen werden können. Ab 19 Uhr liest dann am Freitag, 28. Februar, Johannes Twaroch im Gemeindefestsaal von Kirchstetten aus seinem „Anekdotenschatz. Die k. u. k. Monarchie“ Merkwürdiges, Heiteres und Kurioses aus dem alten Österreich; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/822 36, e-mail verlag @ kral-verlag.at und www.kral-verlag.at.

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf feiern die Science Busters am Freitag, 28. Februar, ab 19.30 Uhr ihre „Global Warming Party“. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/22 04-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

„Alles perfekt!“ meinen die Comedy Hirten am Freitag, 28. Februar, ab 19.30 Uhr im VAZ St. Pölten. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/714 00, e-mail ticket @ vaz.at und www.vaz.at.

Mit „Steilwand“ von Simon Stephens verlässt das Landestheater Niederösterreich die eigenen vier Wänden und bringt Theater an unterschiedliche Orte St. Pöltens: Schauspieler und DJ Tim Breyvogel lädt dabei das Publikum zu einer Clubnacht ein und fängt in deren Verlauf wie zufällig an, eine Geschichte über das folgenschwere Schicksal eines jungen Vaters zu erzählen. Die österreichische Erstaufführung (Inszenierung: Annette Holzmann, musikalische Einrichtung: Moritz Wallmüller) findet am Freitag, 28. Februar, ab 20 Uhr im Kulturverein LAMES in St. Pölten statt; am Samstag, 18. April, gibt es hier ab 20 Uhr einen weiteren Termin. Nähere Informationen und Kartenreservierungen („Pay as you wish“) beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

„Ich werde das Gefühl nicht los“ heißt es am Samstag, 29. Februar, in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk; der Kabarettabend von Klaus Eckel beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Im Stadttheater Wiener Neustadt tanzen das Breuer Ballett Salzburg und das Europaballett St. Pölten am Samstag, 29. Februar, ab 19.30 Uhr „Mythos Coco Chanel“. Nähere Informationen und Karten beim Infopoint Altes Rathaus unter 02622/373-311 bzw.

https://stadttheater.wiener-neustadt.at.

Am Samstag, 29. Februar, lädt auch der Literarische Cirkel Thermenland ab 15 Uhr im Leo-Fuhrmann-Saal in Tribuswinkel unter dem Motto „Heiße Eisgeschichten“ zu einer Lesung von Trixi Schuba aus ihrem Buch „Die Kür meines Lebens“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 0664/230 83 00 und e-mail lit.cirkel @ aon.at.

Ebenfalls am Samstag, 29. Februar, feiert ab 20 Uhr in der Schönfeldhalle in Arbesbach „Die Siebtelbauern“ in einer Produktion der Theaterbühne Arbesbach Premiere; Stefan Hellbert hat den gleichnamigen Film von Stefan Ruzowitzky für die Bühne bearbeitet. Folgetermine: 7., 13., 14., 20., 21., 27. und 28. März jeweils ab 20 Uhr sowie 8., 15. und 22. März jeweils ab 14.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/175 49 05 und www.theaterbuehne.at.

Am Sonntag, 1. März, wird ab 15.30 Uhr auf Schloss Thalheim „Ich, Beethoven“, ein Bühnenstück mit Musik von Michael Korth, uraufgeführt. Unter der Regie von Michael Fichtenbaum sind dabei Johannes und Andreas Wildner sowie das Europaballett St. Pölten zu sehen bzw. hören. Nähere Informationen und Karten unter 0664/646 43 03, e-mail karten @ schlossthalheimclassic.at und www.schlossthalheimclassic.at.

In der Taverna Perikles in Gmünd spielt das Theater Tip Tap am Sonntag, 1. März, ab 15 Uhr das Kindertheaterstück „Der Grüffelo" nach dem Kinderbuch von Julia Donaldson. Am Dienstag, 3. März, folgt ab 15.30 Uhr in der Städtischen Bücherei Gmünd das Kamishibai-Papiertheater „Als die Raben noch bunt waren“; Eintritt:

freie Spende. Nähere Informationen bzw. Karten beim Bürgerservice der Stadt Gmünd unter 02852/525 06-100, e-mail stadtgemeinde @ gmuend.at und www.gmuend.at.

Am Montag, 2. März, startet im Haus der Regionen in Krems/Stein die Frühjahrssaison mit einem „Poetry Slam“; Beginn ist um 18 Uhr. Nähere Informationen bei der Volkskultur Niederösterreich unter 02732/850 15-23, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Am Dienstag, 3. März, spielen die Jumpers Reloaded ab 20 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten unter dem Motto „Sie wünschen – wir spielen!“ Impro-Theater. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Die Musikschule Krems lädt am Dienstag, 3. März, zu einer Tanzperformance in das Brunnenfoyer der Donau-Universität Krems:

Unter der Leitung von Magdalena Wiesmann tanzen dabei die Schüler und Schülerinnen zu Klängen von Georg Friedrich Händel, William Basinski und Dub FX „Watermusic“. Beginn ist um 17 Uhr; nähere Informationen bei Campus Cultur unter 02732/893-2571, Andrea Kaufmann, und e-mail andrea.kaufmann @ donau-uni.ac.at bzw. www.krems.at/musikschule.

Schließlich spielt das Landestheater Niederösterreich anlässlich des Schwerpunktes zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren am Dienstag, 3. März, ab 18.30 Uhr im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten das ursprünglich als Klassenzimmerstück konzipierte Drama „Name: Sophie Scholl“ von Rike Reiniger. Bereits um 17 Uhr startet eine Kuratorenführung durch die Ausstellung „Der junge Hitler. Prägende Jahre eines Diktators. 1889 – 1914“, im Anschluss gibt es ab ca. 19.20 Uhr ein Publikumsgespräch mit Bettina Kerl. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/90 80 90-998, e-mail anmeldung @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

