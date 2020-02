DLA Piper beriet Wanfeng Group bei weltweiter Restrukturierung

Wien (OTS) - Die globale Anwaltskanzlei DLA Piper hat den chinesischen Mischkonzern Wanfeng Group bei der kürzlich abgeschlossenen gesellschaftsrechtlichen Restrukturierung ihres globalen Aviation Business beraten.

Im Rahmen der Transaktion übertrug Wanfeng Aicraft Industry Co., Ltd ihren hundertprozentigen Anteil an der Wanfeng (UK) Aviation Co., Ltd an die Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. Die weltweite Due Diligence-Prüfung wurde international von DLA Piper koordiniert und durchgeführt. Diese umfasste Luftfahrtunternehmen in Österreich, Deutschland, Tschechien, Kroatien, Kanada, Großbritannien, USA und China.

Die Wanfeng Gruppe ist ein börsennotierter Hersteller von Bauteilen für die Auto- und Luftfahrtindustrie mit rund 12.000 Mitarbeitern weltweit, der Hauptsitz liegt in der chinesischen Provinz Xinchang. Bereits 2017, beim ersten großvolumigen M&A-Deal zwischen China und Österreich, dem Erwerb des österreichischen Flugzeugherstellers Diamond Aircraft, hatte der chinesische Konzern DLA Piper mandatiert. Das steigende Interesse chinesischer Investoren am österreichischen Markt hat DLA Piper schließlich zum Aufbau eines eigens auf diese Thematik spezialisierten China Desk veranlasst.

“Wir sehen nach wie vor eine verstärkte Nachfrage nach Rechtsberatung für chinesische Investments in europäische Unternehmen. Darüber hinaus werden wir auch für Folgeprojekte, wie kürzlich die weltweite Restrukturierung für die Wanfeng Gruppe, mandatiert, was uns natürlich sehr freut“, sagt Dr. Christoph Mager, Partner und Leiter der Corporate Praxis im Wiener DLA Piper Büro.

Das DLA Piper-Beratungsteam wurde von Dr. Christoph Mager geleitet und inkludierte weiters Counsel Dr. Johanna Höltl, Senior Associate Mag. Martina Peric, Associate Mag. Sarah Plasser (alle Corporate), Associate Mag. Danijel Ficulovic (Finance), Senior Associate Dr. Veronika Appl (IPT) und Associate Mag. Isabella Maly (Employment). Der chinesische Teil der Transaktion wurde von der Grandall Law Firm betreut.

