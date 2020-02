Lotto: Sechsfachjackpot lockt mit rund 9 Millionen Euro

Zwei Joker in OÖ und Kärnten zu je mehr als 156.600 Euro

Wien (OTS) - Man kann jetzt nicht sagen, dass niemand sie haben wollte, die Millionen aus dem Fünffachjackpot, denn immerhin kreuzten Herr und Frau Österreicher mehr als 7,7 Millionen Tipps auf rund 1,5 Millionen Wettscheinen an. Die Wahrscheinlichkeit hätte hier also eher für einen Sechser gesprochen, allein, die gewinnbringende Kombination, die mit 6, 8, 18, 33, 42 und 45 diesmal ganz ohne Zwanziger-Zahlen auskam, war auf keinem Wettschein angekreuzt. Und auch der Computer kam nicht auf die Idee, einen Quicktipp mit genau diesen Zahlen auszustatten.

Nachdem die Geschichte der Sechsfachjackpots im Dezember 2017 begann (die Ziehung erfolgte übrigens genau am Heiligen Abend) und zwei weitere im September bzw. November des Jahres 2018 folgten, setzte das Jahr 2019 aus, und so wird nach 15 Monaten Pause nun am Mittwoch der vierte Sechsfachjackpot in der Lotto Geschichte ausgespielt.

Die Österreichischen Lotterien rechnen dabei mit einer Sechser Gewinnsumme von mehr als 9 Millionen Euro, und dazu sind rund 9,3 Millionen Tipps nötig. Wer die Chance auf die 9 Millionen Euro nutzen will, hat bis Mittwoch, 18.30 Uhr Zeit, seine Tipps abzugeben.

Einen Fünfer mit der Zusatzzahl 29 tippten am Sonntag drei Spielteilnehmer, sie erhalten jeweils rund 82.800 Euro. Ein Oberösterreicher kreuzte seine Tipps auf einem Normalschein an und scheiterte an der Zahl 18. Einem Niederösterreicher und einem Vorarlberger verhalf der Quicktipp zum Erfolg, ihnen fehlten die 6 bzw. die 33 zum ganz großen Gewinn.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die 126 Fünfer aufgeteilt, die je mehr als 5.100 Euro gewannen. Im Sog des Sechsfachjackpots werden für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde etwa 600.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker haben zwei Spielteilnehmer allen Grund zu jubeln. Einem Oberösterreicher und einem Kärntner brachte das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils mehr als 156.600 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 23. Februar 2020

6fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 6.821.231,10 – 9 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 82.755,90 201 Fünfer zu je EUR 1.347,40 564 Vierer+ZZ zu je EUR 144,00 10.019 Vierer zu je EUR 45,00 13.041 Dreier+ZZ zu je EUR 15,50 159.184 Dreier zu je EUR 5,10 475.226 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 06 08 18 33 42 45 Zusatzzahl: 29

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 23. Februar 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 126 Fünfer zu je EUR 5.119,90 5.473 Vierer zu je EUR 19,90 88.868 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 06 09 19 21 36 41

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 23. Februar 2020

2 Joker EUR 156.601,50 16 mal EUR 8.800,00 167 mal EUR 880,00 1.619 mal EUR 88,00 15.420 mal EUR 8,00 155.855 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 2 1 6 9 9

