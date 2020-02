Steinhart (SPÖ): Blauer Bezirksvorsteher verantwortlich für Simmeringer Parkpickerl-Chaos

Simmerings Bevölkerung leidet wegen Untätigkeit des FPÖ-Bezirksvorstehers unter massiver Verkehrsbelastung

Wien (OTS) -

Nach der Einführung des Fleckerlteppich-Parkpickerls in Simmering ist es zu massiven Verlagerungen von parkenden Fahrzeugen und zu Ausweichverkehr gekommen. Deshalb fordert Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas Steinhart (SPÖ) den Bezirksvorsteher zum Handeln auf: „Die unüberlegte Einteilung von Simmering in drei verschiedene Zonen zeigt, wie wenig Lösungskompetenz Bezirksvorsteher Stadler bei diesem Thema hat. Offenbar wollte oder konnte die FPÖ Simmering die erwarteten Verdrängungs- und Verlagerungseffekte nicht sehen.“

Wir als SPÖ haben bereits im Dezember 2018 in der Bezirksvertretung beantragt, dass die Einführung des Parkpickerls in Simmering evaluiert werden soll. Bis heute aber hat Stadler niemanden informiert, ob das für Jänner angekündigte Ergebnis bereits vorliegt. Trotzdem zieht der blaue Bezirksvorsteher schon mit der Ankündigung einer neuen Lösung durch die Lande und fordert ohne Absprache eine Ausweitung der Parkzeiten bis 22 Uhr. Die SPÖ Simmering setzt sich für einheitliche Parkzeiten in ganz Wien ein und arbeitet gern konstruktiv an einer funktionierenden Lösung für unseren Bezirk mit“, so Steinhart abschließend.

