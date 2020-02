Hikmet Arslan: „SPÖ agiert in NÖ als Steigbügelhalter für die Schwesterpartei der AFD“

Nach Wahl des blauen Bürgermeisters vermisst Grüner Landesgeschäftsführer Werte und Moral bei der Sozialdemokratie

St. Pölten (OTS) - Die Wahl des ersten blauen Bürgermeisters durch die SPÖ in Bad Großpertholz stößt weiterhin auf Kritik der Grünen in Niederösterreich. Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan: „Die SPÖ agiert in Niederösterreich ohne Werte und Moral als Steigbügelhalter für die Schwesterparte der AFD. Während in Deutschland Abstand zu derartigen politischen Fraktionen hält, hebt man in Österreich diese in hohe politische Ämter. So verliert man jede Glaubwürdigkeit und gibt die Ideologien an der Rathaustüre ab. Unverständlich, warum man als zweitstärkste Fraktion der FPÖ den Bürgermeistersessel überlässt. Prinzipien zählen anscheinend für die SPÖ in Niederösterreich nicht mehr. Nur die Freiheitlichen sind durch solche eine Selbstaufgabe die Gewinner und stellen damit den ersten blauen Bürgermeister in unserem Bundesland“.

