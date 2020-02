Hacker: Nach einem Jahr zentrale Geburtsanmeldung - über 12.100 Anmeldungen

Ausreichende Kapazitäten für alle Geburten in Wien – 89 Prozent der Frauen in einem ihrer Wunschspitäler

Wien (OTS) - Die Stadt Wien hat gemeinsam mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) und der Vinzenz Gruppe mit der zentralen Geburtsanmeldung ein neues Service für schwangere Frauen initiiert. Seit 1. Februar 2019 können sich Schwangere unkompliziert und bequem von zu Hause aus zur Geburt anmelden - online oder telefonisch. Stadtrat Peter Hacker zog heute Bilanz über das erste Jahr der zentralen Anmeldung zur Geburt. „Die beste Nachricht ist, dass das Service so gut von den Frauen genutzt wird. Mit über 12.100 Anmeldungen im ersten Jahr können wir wirklich von einem sehr gelungenen Projektstart sprechen“, freut sich Gesundheitsstadtrat Hacker über die hohe Akzeptanz. „Bemerkenswert ist auch, dass wir es geschafft haben, dass 89 Prozent der Frauen eines ihrer drei Wunschspitäler bekommen“, so Hacker.

Einfach, bequem und ohne Komplikationen zum Geburtsplatz im KAV

Auch KAV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb ist von der Geburtsinfo überzeugt: „Seit wir das neue Anmeldetool haben, ist es für Frauen wirklich einfach, einen Geburtsplatz zu reservieren. Das spüren wir ganz besonders in unserer Ombudsstelle, die Frauen früher bei der Spitalssuche unterstützt hat. Waren 2018 noch fast 700 Interventionen notwendig, haben sich in der 2. Jahreshälfte 2019 nur noch etwa 20 Frauen im KAV bei der Ombudsstelle gemeldet.“

Hochspezialisierte Betreuung für Risikoschwangerschaften am AKH Wien

Für Risikoschwangerschaften sind das AKH Wien und das Donauspital erste Ansprechstelle. Klinikchef Peter Husslein leitet das größte Perinatalzentrum Österreichs. Die Abteilung ist Teil des Comprehensive Center Pediatrics und arbeitet eng mit der Klinischen Abteilung für Neonatologie, Intensivmedizin und Neuropädiatrie zusammen. „Wir versorgen Schwangere mit drohender Frühgeburt aus dem gesamten ostösterreichischen Raum. Unser Credo ist es, bei höchster Fachexpertise und in einem Umfeld modernster Technik ein Klima der Menschlichkeit zu schaffen“, so Husslein.

Ausreichende Kapazitäten für alle Frauen in ganz Wien

Ein Großteil der Wiener Kinder kommt in einem öffentlichen Spital zur Welt. Die Vinzenz Gruppe hat Anfang 2019 die Geburtshilfeabteilungen des Krankenhauses Göttlicher Heiland und des St. Josef Krankenhauses zusammengeführt. Mit der Abteilung für Kinderheilkunde mit Neonatologie entstand im St. Josef Krankenhaus Wien ein Eltern-Kind-Zentrum, in dem auch Frühgeborene und kranke Neugeborene umfassend versorgt werden können. Abteilungsvorstand Andreas Brandstetter ist Leiter der größten Geburtshilfe Wiens im St. Josef Krankenhaus. „An meiner Abteilung waren 2019 über 3.400 Geburten. Die Zusammenführung beider Abteilungen hat sehr gut funktioniert und alles ist bestens eingespielt. Die Online-Anmeldung ist für uns auch eine organisatorische Entlastung“, so Brandstetter.

Für 2020 haben der Wiener Krankenanstaltenverbund und die Vinzenz Gruppe an den acht öffentlichen Geburtshilfeabteilungen über 18.000 Geburtsplätze geschaffen.

www.geburtsinfo.wien - Informieren und anmelden auf einer Seite

Die Website www.geburtsinfo.wien bietet seit 2017 umfassende Informationen für Schwangere Frauen, seit 2019 gibt es die zentrale Anmeldung. Die Seite gibt einen Überblick über das vielfältige geburtshilfliche Angebot der acht gemeinnützigen Spitäler, über Ausstattung der Patientinnen- und Kreißzimmer sowie Nachbetreuungsmöglichkeiten für Mutter und Kind und vieles mehr. Zudem erfahren Interessierte alles Wissenswerte zum Thema Schwangerschaft, Ernährung, Geburt und Wochenbett. Alle Informationen, Adressen und Telefonnummern stehen auf Knopfdruck zur Verfügung. Wer telefonische Unterstützung braucht, kann das extra eingerichtete Servicetelefon kontaktieren.

Anmeldung zur Geburt: www.geburtsinfo.wien

Servicetelefon: +43 1/90 801 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr)



