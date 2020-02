„Die Besenreiterinnen“: ORF-Reportagereihe „Das Leben ist schön“ wirft einen Blick auf die neue Sportart Quidditch

Am 25. Februar um 21.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - In manchen Parkanlagen Österreichs tut sich Seltsames. Junge Menschen mit Besenstielen zwischen den Beinen laufen Bällen hinterher. Eine neue Sportart breitet sich aus. Jetzt auch in Österreich: Quidditch. Der Sport aus den berühmten Harry-Potter-Universum wird mittlerweile in mehreren Vereinen in Österreich gespielt. Die Besen lassen Kurioses vermuten – und doch finden die, die darauf reiten, dass es sich hier um keinen Jux handelt, wie das neue ORF-1-Reportageformat „Das Leben ist schön“ am Dienstag, dem 25. Februar 2020, um 21.05 Uhr zeigt. Tatsächlich ist der gemischtgeschlechtliche Vollkontaktsport eine taktisch anspruchsvolle Mischung aus Handball, Rugby, Völkerball und Fangenspiel.

Von der Harry-Potter-Vorlage hat sich das reale Quidditch inzwischen entfernt und zu einer Sportart mit eigener Dynamik entwickelt. Und Quidditch wird immer beliebter. Mehr als 25 nationale Dachverbände, Hunderte Teams und Tausende aktive Spielerinnen und Spieler gibt es mittlerweile rund um den Globus. Vor allem im studentischen Umfeld erweckt der junge Sport reges Interesse.

Die Vienna Vanguards sind der älteste von fünf Vereinen in Österreich, die Quidditch leidenschaftlich spielen und sich auch auf internationaler Ebene einen Namen machen. Dabei kämpfen sie nicht nur gegen die starke Konkurrenz, sondern auch mit gesellschaftlichen Vorurteilen. „Wir sind nicht irgendwelche Nerds, die auf Besen reiten oder verkleidet durch die Gegend laufen“, meint Andrea Wöger, Spielerin und Coach. Sie würden genauso hart trainieren wie Teams in anderen, offiziell anerkannten Sportarten und freuen sich entsprechend, wenn ihre Leidenschaft auch ernst genommen wird.

Ein Film von Martina Kathan über Ehrgeiz, Freundschaft, Spaß am Spiel und über Sportutensilien, die doch ein wenig gewöhnungsbedürftig wirken. Doch gerade das Ungewöhnliche finden die Besenreiterinnen und ihre Gefährten einfach schön.

