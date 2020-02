Favoriten: Faschingskonzert am 25.2. mit „Trio Wien“

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich arbeitende Organisationsteam des Vereins „Kultur 10“ hat für den nächsten „Senioren-Nachmittag“ das Motto „So ein Tag so wunderschön wie heute...“ festgelegt. Am Dienstag, 25. Februar, stellt sich die beliebte Wienerlied-Formation „Trio Wien“ im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) ein und bringt ein fröhliches „Faschingsdienstag“-Programm zu Gehör. Ab 15.00 Uhr spielen die Musikanten Alfred Gradinger (Akkordeon/Gesang), Franz Horacek (Bass/Gesang) und Hans Radon (Gitarre/Gesang) populäre und weniger geläufige Lieder aus der Wienerstadt. Die Freunde singen „Mei Gurgel hat heut Waschtag“ und verkünden die feuchtfröhliche Botschaft „Heut bin i wieder fett wie ein Radierer“. Ob der sehnliche Wunsch nach „Wein auf Krankenschein“ in Erfüllung geht, verraten die 3 Künstler erst am Dienstag beim Konzert im „Waldmüller-Zentrum“. Der Eintritt kostet 3 Euro („Musikbeitrag“). Auskünfte bzw. Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“, Roswitha Jarolim), E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

