Österreichs Kunden-Champions 2020: durchblicker.at steigt in die Top Ten auf

Wien (OTS) - am 24. Februar 2020. Welche österreichischen Unternehmen haben die zufriedensten Kunden? Jedes Jahr holt die Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien dazu mehr als 300.000 Kundenmeinungen ein. Im zehnten Jahr seines Bestehens hat Österreichs größtes Tarifvergleichsportal durchblicker.at dabei den Sprung unter die Top-Ten Kunden-Champions des Landes geschafft.

„Zufriedene Kunden, perfekter Service und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis – so soll er aussehen – der ideale Dienstleister. Doch welche Unternehmen genügen diesen Ansprüchen?“ hat die Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) zusammen mit dem Magazin „News“ die österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten online befragt und aus 1.894 Unternehmen die TOP 300 ermittelt.

Schon im vergangenen Jahr ist durchblicker.at dabei in den vordersten Reihen gelegen. Jetzt ist das vor zehn Jahren gegründete Tarifvergleichsportal erstmals in allen drei untersuchten Kategorien in die Top Ten des Landes aufgestiegen – mit jeweils Platz 9 bei Kundenzufriedenheit und Kundenservice und sogar Platz 7 in puncto Preis-Leistung. Außerdem darf sich durchblicker.at 2020 bereits zum wiederholten Mal „Branchen-Champion“ in den Sparten „Geld, Banken & Versicherung“ sowie bei „Kommunikation, Medien & Unterhaltung“ nennen.

Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at: „Vor zehn Jahren hätten wir uns nie träumen lassen, dass wir uns heute unter den Top 10 der bestbewerteten Dienstleistern Österreichs wiederfinden – in einer Reihe mit Amazon, Hofer oder dem ÖAMTC. Dieses Feedback unserer Kundinnen und Kunden ist für uns eine große Ehre. Wir wollen, dass Konsumentinnen und Konsumenten einfach, schnell und vor allem sicher den besten Tarif finden und damit signifikant Geld sparen. Das Kundenfeedback beweist, dass uns das von Jahr zu Jahr noch besser gelingt.“

Bei den Bewertungen erzielte durchblicker.at zwischen 8,1 und 8,3 von 10 erzielbaren Punkten. Die am besten bewerteten Unternehmen erreichten im Vergleich dazu rund 8,5 Punkte, die schlechtesten schnitten mit gerade mal 5,6 Punkten ab. Generell wurde durchblicker.at deutlich besser bewertet als Unternehmen der verglichenen Branchen. Im direkten Vergleich mit Versicherungen etwa wurden die Versicherungsunternehmen selbst im Durchschnitt nur mit 6 bis 7 Punkten bewertet – ähnlich das Bild im Finanz- und Telekom-Sektor. „Für uns ein weiterer Beleg, dass wir mit unseren Vergleichsrechnern neue Bewegung in die Märkte gebracht haben“, so Baudisch.

Insgesamt hat die ÖGVS 180 Branchen untersucht. Einbezogen wurden dabei ausschließlich Urteile von Verbrauchern, die in den vergangenen drei Jahren Kunden des jeweils zu beurteilenden Unternehmen waren. In der Auswertung berücksichtigt wurden nur jene Unternehmen, für die je mindestens hundert Bewertungen abgegeben wurden.

Details zur Studie der ÖGVS sind online abrufbar unter https://www.qualitaetstest.at/awards/branchenmonitor-2020/



durchblicker.at ist Österreichs unabhängiges Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker.at 27 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsumentinnen und Konsumenten in diesen Bereichen Top-Angebote ohne Feilschen, können einfach und schnell online abschließen und so mehrere Tausende Euro jährlich sparen. Dazu bietet durchblicker.at kostenlose Beratung und unterstützt beim Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.

Aktuell beschäftigt das Start-up mit Sitz in Wien über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Partner von durchblicker.at sind Global 2000, klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie topprodukte.at, ein Service von klimaaktiv. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at

