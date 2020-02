Hikmet Arslan: „Sozialdemokratie wirft alle ihre Grundsätze über Bord“

Grüne NÖ kritisieren SPÖ über deren Wahl des ersten blauen Bürgermeisters in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Die Wahl des ersten blauen Bürgermeisters durch die SPÖ in Bad Großpertholz zeigt das Ende der Moral der SPÖ in der Niederösterreich. Grüner Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan zeigt sich verwundert: „Die Sozialdemokratie wirft alle ihre Grundsätze so einfach über Bord. Wenn man als zweitplatzierte Partei die drittplatzierte FPÖ zur Bürgermeisterpartei macht, kann man nur mehr von Selbstaufgabe und dem Ende der eigenen Prinzipien sprechen. Werte und Moral zählen anscheinend bei der SPÖ in unserem Bundesland nicht mehr. Die freiheitliche Partei kann sich bei so einer Sozialdemokratie bedanken.“

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at