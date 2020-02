FPÖ – Reifenberger: Kritik an Spielzeugwaffen-Verbot bei Kinderfreunde-Fasching

Warum auch heuer Schwerter, Revolver sowie Pfeil und Bogen zum Kinderfasching gehören

Wien (OTS) - FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Kultursprecher Volker Reifenberger kritisierte den Einsatz der Kinderfreunde für einen Kinderfasching ohne Spielzeugwaffen. Bei der Einladung zum heutigen Kinderfreunde-Faschingsfest im Wiener Rathaus steht: „Keine Spielzeugwaffen!“.

„Diese Heuchelei der sozialdemokratischen Kinderfreunde darf nicht unwidersprochen bleiben, ansonsten wird das irgendwann einmal von der Mindermeinung der ‚Gut- und Bessermenschen‘ zur Mehrheitsmeinung. Ich fordere zwar keine Spielzeugwaffen im Kinderfasching, aber ich spreche mich klar gegen ein Verbot davon aus. Die Eltern und Kinder sollten das selbst entscheiden können! Dies ist Ausdruck einer liberalen Gesellschaft im Gegensatz zur links-linken Verbotskultur“, kommentierte Reifenberger.

„Was wäre ein Kinderfasching ohne Cowboy und Indianer, ohne Polizisten bzw. Sheriffs, ohne Piraten, ohne Ritter, ohne Batman oder ohne Jedi-Ritter? Diese Kostüme sind bei den Kindern, insbesondere bei den Buben sehr beliebt. Diese Kostüme sind aber ohne Spielzeugwaffen sinnbefreit und nicht vorstellbar. Die Spielzeugwaffen dürfen natürlich nicht gefährlich sein. Und wenn der Cowboy seinen Revolver an der Garderobe abgeben muss, dann wird er eben seinen blanken Finger in Richtung der Indianer richten und „Peng“ rufen. Wir haben wirklich andere Probleme in unserer Gesellschaft als Plastik-Schwerter“, so Reifenberger weiter.

„In Wahrheit geht es den sozialistischen Kinderfreunden um die Verbreitung einer Ideologie. Es sollen klassische männliche Rollenbilder ausgelöscht werden. Es ist eine Debatte des überbordenden Genderismus“, meinte Reifenberger und weiter: „Wir sind alle mit Spielzeugwaffen im Kinderfasching aufgewachsen und ich bin der Meinung, dass es uns nicht geschadet hat.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at