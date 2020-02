SPÖ Währing geht mit jüngstem Team der Geschichte ins Wahljahr 2020

SPÖ Währing macht sich für neue Nachtbuslinie N 10 stark

Wien (OTS/SPW) - Die SPÖ Währing hat bei ihrer Bezirkskonferenz am Freitag die KandidatInnen für die kommenden Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen gewählt. Sie geht mit dem jüngsten Team ihrer Geschichte in diese Wahlen: das Durchschnittsalter der KandidatInnen für den Gemeinderat beträgt nur 40 Jahre, das Durchschnittalter der ersten 20 KandidatInnen für die Bezirksvertretung 43 Jahre. Angeführt wird die KandidatInnenliste für die Bezirksvertretungswahlen vom Juristen Mag. Michael TRINKO (39). Er ist Sozial- und Seniorenbeauftragter des Bezirks Währing. Ihm folgen auf den ersten 15 Plätzen Mag. Elisabeth KAISER, Mag. Martin MUCH, Mag. Barbara KASPER, Ingo HÖLLINGER, BA, Sonja HOLZBACH, Marcus ALTMANN, Mag. Dilek KARADAYI, Ing. Paul REISENAUER, Gabriele GISCHKA, MSc, Miran KHAN, Margot BAULESCH, Mag. Oliver WALLA, Mag. Manulea SANDLER und Dominik SEDLITZKY, BA.****

Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahlen ist SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Dr. Andreas HÖFERL (60). Die jüngsten KandidatInnen der SPÖ Währing sind Lea Möseler (22) und Miran KHAN (23). Der neuen Bezirksratsfraktion werden mit Mag. Elisabeth KAISER (38) und Mag. Martin MUCH (59) nur mehr zwei der bisherigen neun Mitglieder angehören. Damit erfolgt ein Generationswechsel von besonderem Ausmaß.

Das Ziel für die Bezirksvertretungswahlen im Herbst ist klar: mit dem besseren Programm und den besseren KandidatInnen will die SPÖ Währing die Nummer 1 im Bezirk werden. 2015 war sie auf Platz 3 hinter den Grünen und der ÖVP abgerutscht.

Gast bei der Bezirkskonferenz war Umwelt- und Klimaschutzstadträtin Mag. Ulli SIMA, die 50 Maßnahmen der Stadt Wien zum Klimaschutz vorstellte. Aufgaben sind u.a. der ausschließliche Einsatz von erneuerbaren Energien in allen Lebensbereichen, ein intensiver Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel als attraktive Alternative zum Auto und massive Begrünungsmaßnahmen in der Stadt.

SPÖ WÄHRING FÜR NEUE NACHTBUSLINIE N 10

Die Bezirkskonferenz hat zahlreiche inhaltliche Positionen beschlossen. Darunter auch die Einführung einer neuen Nachtbuslinie N 10. Sie soll die Außenbezirke 12 und 15 bis 19 miteinander verbinden und wichtige Öffi-Stationen anfahren: die U6 in Meidling, die U3 in der Johnstraße, den Schuhmeierplatz in Ottakring, den 43er in Hernals, die S45 in Gersthof und schließlich den Bahnhof Heiligenstadt. Derzeit führen Nachtbuslinien meist nur sternförmig aus dem Stadtzentrum. Querverbindungen gibt es am Stadtrand dagegen nur wenige. (Schluss)

