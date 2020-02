FPÖ – Kaniak: Coronavirus kommt immer näher, doch der Gesundheitsminister schläft

Anschober soll umgehend mit italienischen Behörden in Kontakt treten und alles tun, um Ausbreitung nach Österreich zu verhindern

Wien (OTS) - „Aktuell gibt es in Italien zwei Corona-Tote und 76 Infizierte, davon 46 in der Lombardei, die von Österreich bekanntlich nicht allzu weit entfernt ist“, warnte heute FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Gerhard Kaniak vor einer Ausbreitung auch in unserem Land und forderte sofortige Maßnahmen von Gesundheitsminister Anschober (Grüne) ein.

„Es ist zu wenig, wenn Anschober von erhöhter Aufmerksamkeit spricht. Er soll den Menschen konkret sagen, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten müssen. Beispielsweise weist das renommierte Robert-Koch-Institut in Deutschland darauf hin, dass eine Infektion über importierte Lebensmittel nicht ausgeschlossen werden kann. Diese Information und die sich daraus ergebenden Empfehlungen vermisse ich in Österreich. Die auf der Homepage des Sozialministeriums derzeit angebotenen Informationen sind von Freitag 10 Uhr und veraltet. Die Fälle in Italien werden dort noch gar nicht erwähnt“, kritisierte Kaniak.

Wesentlich sei auch, so Kaniak, in sofortigen engen Kontakt mit den italienischen Behörden zu treten, um über neue Entwicklungen schnellstens informiert zu werden und diese Informationen in Österreich weitergeben zu können. „Und im Sinne der guten Nachbarschaft wäre es auch angebracht, Italien angesichts der aktuell schwierigen Lage Unterstützung anzubieten“, schlug Kaniak vor.

