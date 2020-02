Staatssekretärin Lunacek empfang ihre AmtskollegInnen aus Slowenien und Liechtenstein zu Arbeitsgesprächen.

Inhalte der stattgefundenen Arbeitsgespräche waren die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung von Kunst- und Kulturkooperationen.

Wien (OTS) - Im Mittelpunkt des Treffens mit dem slowenischen Kulturminister Zoran Pozničstanden der „Nachbarschaftsdialog Slowenien – Österreich“ sowie das „Hugo Wolf Jubiläumsjahr 2020“. Anlässlich des 160. Geburtstages des Komponisten fand eine gemeinsame Kranzniederlegung an seinem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof statt. „Hugo Wolf, einem der bedeutendsten Komponisten Europas, zu gedenken, ist eine schöne Geste der Wertschätzung. Das Jubiläumsjahr soll uns an seine Musik, die den gesamten mitteleuropäischen Kulturraum mitgeprägt hat, erinnern“, so Staatssekretärin für Kunst und Kultur Ulrike Lunacek. Nächster Höhepunkt des Nachbarschaftsdialogs ist die Ausstellung über die slowenische Schriftstellerin und Weltreisende Alma Karlin, die Anfang Juli im Weltmuseum Wien eröffnet wird.

Enge kulturelle Beziehungen bestehen auch mit Liechtenstein. „Ich freue mich sehr, meine Kollegin Kulturministerin Katrin Eggenberger kennengelernt zu haben, die ebenso wie ich erst seit kurzem für den Kulturbereich zuständig ist“, so Staatsekretärin Lunacek. „Seit vielen Jahren findet ein Künstlerinnen- und Künstleraustausch statt, wir engagieren uns gemeinsam im europäischen Literaturnetzwerk Traduki und wir freuen uns über die Teilnahme Liechtensteins am SchülerInnen-Musikwettbewerb Prima la Musica“. Im Zentrum der Gespräche stand zudem das für beide Länder wichtige Thema Baukultur, auch im Zusammenhang mit ökologischer Nachhaltigkeit. Um die Potenziale der Architektur und des Städtebaus geht es auch bei der Architekturbiennale in Venedig 2020, wo ein gegenseitiges Treffen vereinbart wurden. Zudem lud Staatssekretärin Lunacek Kulturministerin Eggenberger zur offiziellen Eröffnung des Österreichischen Pavillons auf der Architekturbiennale am 21. Mai 2020 ein.

Bilder zur Kranzniederlegung sind auf der Website des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (https://www.bmkoes.gv.at) kostenfrei abrufbar.

