Schaffenrath/ÖGK: Leistungen für Kindererholung wurden vervierfacht

Behauptungen von SPÖ/Kinderfreunde NÖ sind falsch - Verträge laufen weiter, Sonstige Leistungen für Versicherte wurden erhöht

Wien (OTS) - Martin Schaffenrath, Verwaltungsrat der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), meldet sich zu Wort, um die Behauptungen der Kinderfreunde NÖ sowie der SPÖ NÖ zurückzuweisen:



„Es ist schlichtweg falsch, dass die ÖGK Kindererholungsangebote gestrichen hat. Tatsächlich wurden bereits im Vorjahr die Verträge mit den Kinderfreunden NÖ verlängert. Gleichzeitig wurden die Zuschüsse der ÖGK für diese Kindererholungsaktionen vervierfacht - von 7 Euro pro Tag auf 28 Euro. Insgesamt steigen die Zuschüsse von 400.000 Euro auf über 2 Millionen Euro." Gleichzeitig werde aber vom Veranstalter gefordert, dass seine Angebote bestimmte Qualitätserfordernisse erfüllen. Dies wird im Rahmen der Bewilligung geprüft. Erfüllen die Anbieter diese Erfordernisse nicht, können die Kinder jederzeit andere Kurangebote in Anspruch nehmen. "Schließlich geht es um die Gesundheit unserer Kinder, deshalb bleiben die Leistungen jedenfalls aufrecht. Wenn man die Qualitätssicherungsmaßnahmen allen Ernstes kritisieren will, dann schmälert das nur den sonst guten Ruf der Kinderfreunde und ihrer Angebote."



Schaffenrath weiter: „Ich bin erschüttert, wie die Kinderfreunde NÖ sich hier vor den Karren spannen lassen, um die parteipolitisch motivierte Kritik an der neuen ÖGK mit falschen Behauptungen zu befeuern. Hier wird auf dem Rücken der 7,2 Millionen Versicherten in ganz Österreich Politik gemacht. In den Parteizentralen sollte sehr schnell mehr Seriosität und Verantwortungsbewusstsein zurückkehren - die ÖGK leistet gute Arbeit, hat bereits viele Leistungen für Versicherte in ganz Österreich nach oben harmonisiert und damit Gerechtigkeit für die Versichertengemeinschaft geschaffen."



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/