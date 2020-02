SPÖ-Novak: Türkis ist es nicht gewöhnt, eine Legislaturperiode durchzuarbeiten

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig punktet mit konkreter Sachpolitik für die Wienerinnen und Wiener

Wien (OTS/SPW) - „Die heutigen Aussagen von ÖVP-Stadtrat Markus Wöblitsch belegen einmal mehr, dass Türkise an politisch stabilen Verhältnissen nicht interessiert sind. Wie auch – sie haben noch keine Legislaturperiode durchgearbeitet! Stattdessen wird auch in Wien versucht, Neuwahlen anzuzetteln. Dieses Spiel machen wir nicht mit!“, betonte Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin, LAbg. Barbara Novak am Samstag.****

„Dasselbe Muster hat man im Vorfeld der burgenländischen Landtagswahlen schon gesehen. Da war vier Wochen vor der Wahl von ‚mehr Türkis‘ groß die Rede. Und was folgte, war ein fulminanter Wahlsieg der Sozialdemokratie“, so Novak. „Genauso wird es auch in Wien sein. Denn Bürgermeister Dr. Michael Ludwig ist der Bürgermeister für alle WienerInnen. Mit der Umsetzung der Lehrplatz- und der Pflegegarantie sowie der Gratis-Ganztagsschule hat er klargestellt, dass es ihm um konkrete Sachpolitik für die Menschen geht. Das sind alles Qualitäten, die Türkis auf Bundesebene und in Wien völlig vermissen lässt. Und kein Wunder, dass man angesichts täglich neuer Skandalenthüllungen rund um den Eurofighterankauf und dem Chaos in der ÖGK vergeblich versucht, von der eigenen Misere abzulenken!“, so Novak abschließend. (Schluss) tr

