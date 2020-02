FPÖ – Schmiedlechner zum Eierskandal in Niederösterreich

Eine konsequente Produkt-Herkunftskennzeichnung muss eingeführt werden

Wien (OTS) - Ein eierverarbeitender Betrieb im Bezirk Amstetten soll laut Medienberichten Eier schlechter Qualität verwendet und diese in Umlauf gebracht haben, auch eine Anzeige wegen Etikettenschwindels steht im Raum, so hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten Betrugsermittlungen aufgenommen. Auch die Staatsanwaltschaft in München hat Voruntersuchungen eingeleitet.

„Unsere Landwirte werden regelmäßig strengstens kontrolliert, es wird verstärkt auf das Tierwohl geachtet und dann bekommen die Konsumenten von der verarbeitenden Industrie solche Ware vorgesetzt. Diese Umstände sind das Produkt der langjährigen Ankündigungspolitik und Untätigkeit der ÖVP. Mit ‚Marketing-Gags‘, die zwar viel kosten aber dem Konsumenten und unseren Bauern wenig bringen, wird man solche Missstände nicht in den Griff bekommen“, betonte Schmiedlechner.

„Für Konsumenten muss klar ersichtlich sein, woher das Produkt kommt und er muss sich darauf verlassen können, dass die Lebensmittel auch unsere Standards erfüllen. Nur eine durchgängige Produkt- und Herkunftskennzeichnung wird unsere heimischen bäuerlichen Familienbetriebe vor Billigimporten schützen können. Gerade bei diesen Importen gelten sehr oft weit geringere Auflagen und Richtlinien betreffend Tierhaltung, Tierwohl und den Einsatz von Pestiziden. Mit der Verarbeitung und mit entsprechender Verpackung erwecken dann auch Billigimporte den Anschein von heimischen Qualitätsprodukten“, so Schmiedlechner.

„Die Kontrolle der verarbeitenden Industrie hat hier offenbar total versagt. Strenge Kontrollen der lebensmittelverarbeitenden Industriebetriebe und eine Herkunftskennzeichnung für alle Lebensmittel müssen schleunigst umgesetzt werden. Nun ist Frau Bundesministerin Köstinger am Zug, hier endlich für Information und Sicherheit zu sorgen“, bekräftigte der FPÖ-Agrarsprecher.

