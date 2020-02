SPÖ-Termine von 24. Februar bis 1. März 2020

Wien (OTS/SK) -



MONTAG, 24. Februar 2020:

9.00 Uhr SPÖ-Europaabgeordneter und Präsident der Bildungsakademie Günther Sidl nimmt an der Pressekonferenz mit LH-Stv. Franz Schnabl und GVV-Präsident Rupert Dworak zum Thema "Bildungsakademie NÖ NEU" in der SPÖ Niederösterreich teil (Niederösterreichring 1a, 3100 St. Pölten).

DIENSTAG, 25. Februar 2020:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Treffen der Advisory Group der Global Parliamentary Alliance for Health, Rights and Development (GPA) in Genf teil.

18.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und der Verlag MANZ laden gemeinsam zur Buchpräsentation „Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse“. Doris Bures hält die Begrüßungsworte (Parlament in der Hofburg, Haupteingang am Josefsplatz).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie Reloaded“, kuratiert von Isolde Charim, findet ein Gespräch zum Thema „Recht und Politik“ mit Clemens Jabloner (Jurist, ehemaliger Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, Universitätsprofessor für Rechtstheorie an der Universität Wien, vom 3. Juni 2019 bis zum 7. Jänner 2020 Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, bis zum 1. Oktober 2019 zudem Vizekanzler der Republik Österreich) zu seinen Erfahrungen in der Bundesregierung, zur Frage, welche Qualifikation ein Bundesminister/eine Bundesministerin haben sollte und über die Problematik einer anscheinend/scheinbar „unpolitischen“ Regierung statt. Nähere Information und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 26. Februar 2020:

18.30 Uhr SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner spricht Grußworte bei der Veranstaltung der BSA-Frauen „Das Dilemma mit den Frauenrechten: Patriarchat forever?“ (Atrium der ÖBV, Grillparzer Straße 14, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, hält Laura Parker (Momentum's national coordinator) einen Vortrag zum Thema „Radical Politics for the Left“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 27. Februar 2020:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Klaus Dörre (Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena) zum Thema „Arbeiter, abgewertet, rechts“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SAMSTAG, 29. Februar 2020:

10.00 Uhr SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek nimmt an der Veranstaltung der SPÖ-Frauen Hietzing zum Thema „Frauen mit Verstand, Hand in Hand“ teil (VHS Hietzing, Hofwiesengasse 48, 1130 Wien).

17.00 Uhr SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner spricht Grußworte beim Frauentagsfest der SPÖ-Frauen Tirol (Veranstaltungszentrum Vierundeinzig, Hallerstraße 41, 6020 Innsbruck).

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/