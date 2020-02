Musik-Kabarett im „Waldmüller-Zentrum“ in Favoriten

Wien (OTS/RK) - Die Humoristen, Sänger und Musiker BEttina Bogdany und BErnhard Viktorin, bekannt als Duo „BE Quadrat“, präsentieren am Samstag, 22. Februar, ab 17.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) das Musik-Kabarett „Doppelt hält besser“ und stellen dem Publikum die Frage „...oder etwa doch nicht?“. An diesem Nachmittag kommt es zum Zusammentreffen grundverschiedener Künstler: BEttina legt Wert auf Ordnung und BErnhard fühlt sich im „kreativen Chaos“ wohl. Mit Stimmgewalt, Klavier-Akrobatik und „Comedy“-Szenarien sorgen die sympathischen Unterhalter für Amüsement. Karten für die temperamentvolle Vorstellung kosten 10 Euro („Musikbeitrag“). Organisiert wird das Gastspiel von „BE Quadrat“ in Favoriten durch den Verein „Kultur 10“. Auskunft und Reservierung: Telefon 0660/46 46 614 (Ehrenamtliches „Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim). Informationen via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Musik-Kabarett-Duo „BE Quadrat“:

www.be-quadrat.at/programme/doppelt-haelt-besser/

Künstlerin BEttina Bogdany:

www.bettinabogdany.com/

Künstler BErnhard Viktorin:

www.bernhard-viktorin.com/

Kulturelle Aktivitäten im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

