„Faschings-Millionenshow“ am 24. Februar in ORF 2

Armin Assinger lädt zum Quiz-Ball

Wien (OTS) - Donauwalzer, Fächerpolonaise, Tanzpaare: Am Montag, dem 24. Februar 2020, präsentiert Armin Assinger um 20.15 Uhr in ORF 2 die „Faschings-Millionenshow“, die heuer ganz im Zeichen der österreichischen Balltradition steht. Eröffnet wird die 100-minütige Sendung von festlich gekleideten Tanzpaaren zu den Klängen des Donauwalzers, bevor die ersten vier Kandidatinnen (im Abendkleid) und Kandidaten (in Frack oder Smoking) zur Fächerpolonaise ins Studio einziehen. Auch Moderator Armin Assinger trägt im festlich geschmückten Studio einen Frack. Zur Halbzeit übernehmen wieder die Tanzpaare das Studio, bevor vier neue Kandidatinnen und Kandidaten in ihren Balloutfits zur Fächerpolonaise ihre Plätze einnehmen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der „Faschings-Millionenshow“ am 24. Februar in ORF 2

In der ersten Gruppe mit dabei: Katja Hoffmann-Hazrati aus Salzburg, Walter Schwabl aus Kaisersdorf im Burgenland, Sabine Hektor aus Baden bei Wien in Niederösterreich und Helmut Eller aus Oberwart im Burgenland

In der zweiten Gruppe mit dabei: Anna Weszelits aus Wien, Markus Karl aus Lichtenegg in Niederösterreich, Doris Darrer aus Graz und Alfred Soleder aus Purbach am Neusiedler See im Burgenland

