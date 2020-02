Grüne Wien/Berner: Care leaver brauchen bessere Unterstützung – Schritte in die Selbstständigkeit gut begleiten

Wien (OTS) - Für Kinder und Jugendliche, die nicht in ihrer Familie aufwachsen können, hat die Jugendhilfe der Stadt Wien und einige NGOs Wohngemeinschaften eingerichtet. Hier können sie sozialarbeiterisch betreut Ruhe finden und ihre Ausbildung machen.

Laut Gesetz endet die Fürsorgepflicht der Stadt aber mit 18 Jahren. Nur in Ausnahmefällen kann sie bis zum 21. Lebensjahr ausgedehnt werden. Im Gegensatz zu Jugendlichen, die in einer Familie aufwachsen, haben diese Jugendlichen in „voller Erziehung“, wie der Fachbegriff heißt, selten ein unterstützendes Netzwerk, auf das sie zurückgreifen können. Diese Jugendlichen bezeichnen wir als „Care leaver“, sie verlassen die Unterstützung der Stadt.

„Der 18. Geburtstag ist für viele zu früh – wie es in Familien üblich ist, brauchen diese Jugendlichen auch Rückhalt und Anknüpfungspunkte, wo sie sich bei Schwierigkeiten hinwenden können. Ich fordere deshalb ein Unterstützungspaket für Care leaver – dass heißt individuelle Betreuung und Unterstützung bei der Wohnungssuche, für finanzielle Fragen und bei der Aus- und Weiterbildung“, fordert die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner.

„Als erster Schritt könnte die Stadt die gerade reorganisierten Jugendwohnhäuser auch für Care leaver öffnen. In dieser guten Infrastruktur ist ein Selbstständigwerden mit sozialarbeiterischer Unterstützung verhältnismäßig leicht umsetzbar. Die Wohnungen sind da, nutzen wir sie für diese Gruppe, die ohnehin schon einen schwierigen Start ins Leben hat“, so Berner abschließend.







