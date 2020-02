Demenzfreundlicher Gottesdienst für Betroffene

Häufig führt Demenz zu sozialem Rückzug.

Wien (OTS) - Um hier aktiv gegenzusteuern, lädt das Team der Seelsorge im Göttlicher Heiland Krankenhaus vergessliche Menschen und alle anderen regelmäßig zu demenzfreundlichen Gottesdiensten.

Jeden dritten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr sind Betroffene und Ihre Begleitung herzlich in die Kirche des Göttlicher Heiland Krankenhauses, Dornbacher Straße 20-30, 1170 Wien, eingeladen. Vertraute Rituale, musikalische Elemente und die beruhigende Atmosphäre der Kirche sprechen die Gefühle an und vermitteln: Jede und jeder sind willkommen, so wie sie und er sind.

Die nächsten Termine

18. März 2020

15. April 2020

20. Mai 2020

17. Juni 2020

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sigrid Kern

Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH

Leiterin Kommunikation

Dornbacher Straße 20-30, 1170 Wien

T: +43 1 400 88 – 9320

M: +43 664 884 93 446

sigrid.kern @ khgh.at

www.khgh.at