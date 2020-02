20. Bezirk: Vortragsabend „Wirtschaftssystem China“

Wien (OTS/RK) - Die letzte Veranstaltung im Februar-Schwerpunkt „China“ des Kultur-Vereins „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) wird am Dienstag, 25. Februar, stattfinden. Ab 19.30 Uhr redet der deutsche Publizist Werner Rügemer im Vereinslokal im 20. Bezirk am Gaußplatz 11 über das Themenfeld „Wirtschaftssystem China (im Vergleich)“. In dem Vortrag betrachtet der Autor, Referent, Berater und Stadtführer wirtschaftliche Entwicklungen in Amerika, Europa und China und geht auf die Unterschiede ein. Das bisher jüngste Buch Rügemers (aus dem „PapyRossa Verlag“, Köln) trägt den Titel „Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts“ und bietet der Leserschaft einen „Gemeinverständlichen Abriss zum Aufstieg der neuen Finanzakteure“. Die Besucherinnen und Besucher des Vortragsabends werden um Spenden gebeten. Information: Telefon 332 26 94 („Aktionsradius Wien“). Zuschriften per E-Mail an das Vereinsteam: office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

„Interventionistischer Philosoph“ Werner Rügemer:

http://werner-ruegemer.de/

Verlagshaus „PapyRossa“ (Köln):

https://shop.papyrossa.de/

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

Geförderte Kultur-Projekte im 20. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

