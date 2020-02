FH Kufstein Tirol setzt Zeichen durch Nachhaltigkeits-Strategie

Eine neue Strategie der FH Kufstein Tirol setzt Nachhaltigkeit in den Fokus und bündelt die Ambitionen der Kufsteiner Hochschule, um als Vorreiter ein Zeichen zu setzen.

Unsere Umwelt wird durch unseren Lebenswandel verbraucht und geschädigt, wenn wir dagegen nichts unternehmen. Nur durch eine Verhaltensänderung aller Menschen, kann dieser Entwicklung Einhalt geboten werden, wir wollen als Institution vorangehen Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer der FH Kufstein Tirol

Wir möchten mit unseren Aktivitäten bewusst ein Zeichen setzen und Verantwortung übernehmen. Die Fachhochschule Kufstein Tirol strebt eine Vorreiterrolle für einen umweltschonenden und nachhaltigen Betrieb an Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer der FH Kufstein Tirol

Auch Lehre & Forschung möchten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten – neue Forschungsthemen und neue Inhalte für die Lehrpläne beziehen an unserer Hochschule sehr viele Menschen mit ein – dadurch bleibt das wichtige Thema in unserem Bewusstsein verankert Prof. (FH) Dr. Mario Döller, Rektor der FH Kufstein Tirol

Kufstein (OTS) - „ Unsere Umwelt wird durch unseren Lebenswandel verbraucht und geschädigt, wenn wir dagegen nichts unternehmen. Nur durch eine Verhaltensänderung aller Menschen, kann dieser Entwicklung Einhalt geboten werden, wir wollen als Institution vorangehen “, so Geschäftsführer Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch der FH Kufstein Tirol.

So wurde eine Strategie zur Nachhaltigkeit an der FH Kufstein Tirol verabschiedet. Sie unterteilt die geplanten Aktivitäten in fünf Themenfelder: nachhaltiges Gebäude & Betrieb, Maßnahmen im Lehrbetrieb, Maßnahmen von und für FH-MitarbeiterInnen, Maßnahmen für Veranstaltungen & Gäste und die regelmäßige Kommunikation über das Thema. „ Wir möchten mit unseren Aktivitäten bewusst ein Zeichen setzen und Verantwortung übernehmen. Die Fachhochschule Kufstein Tirol strebt eine Vorreiterrolle für einen umweltschonenden und nachhaltigen Betrieb an “, fasst der Geschäftsführer der Institution zusammen.

Die FH Kufstein Tirol bekennt sich in dem Vorwort der Nachhaltigkeitsstrategie zu verantwortungsbewusstem Handeln: sie möchte umwelt- und ressourcenschonend agieren, auf Nachhaltigkeit achten und somit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Umwelt leisten. Alternative Energiequellen, Energiesparmaßnahmen oder die Nutzung von nachhaltigen Produkten spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Gesundheit der FH-Angehörigen und Regionalität von Lebensmitteln. Ziel der Kufsteiner Hochschule ist es, eine Bewusstseinsbildung und Verhaltensänderung bei allen FH-MitarbeiterInnen, Lehrenden und Studierenden zu erwirken und darüber hinaus als Vorreiter Akzente zu setzen.

Die Themenfelder wurden verabschiedet und Verantwortliche benannt, im nächsten Schritt werden in Arbeitsgruppen Prozesse und Lösungen der Hochschule auf den Prüfstand der Nachhaltigkeit gestellt, um Optimierungspotenziale zu ermitteln. „ Auch Lehre & Forschung möchten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten – neue Forschungsthemen und neue Inhalte für die Lehrpläne beziehen an unserer Hochschule sehr viele Menschen mit ein – dadurch bleibt das wichtige Thema in unserem Bewusstsein verankert “, verdeutlicht FH-Rektor Prof. (FH) Dr. Mario Döller.

Maßnahmen, die schon umgesetzt wurden

Schon lange arbeitete die Fachhochschule in Kufstein an Maßnahmen um Aufwendungen für den Betrieb der Institution so gering wie möglich zu halten, schon alleine aus wirtschaftlichen Belangen. So verfügt das Gebäude schon seit Jahren über eine Gebäudekühlung durch Grundwasser, nachhaltige Baustoffe und Solar- und Photovoltaik-Anlagen werden eingesetzt. Eine eigene E-Tankstelle steht in der Tiefgarage zur Verfügung, Dienstfahrten werden - wo immer möglich – per Elektro-Autos und öffentlichen Verkehrsmitteln ausgeführt. Eine gebäudeweite und systematische Abfalltrennung umfasst alle Bereiche des Campus. Weitere Maßnahmen entstanden durch Digitalisierungsvorhaben wie zum Beispiel die durchgängige digitale Studierendenverwaltung oder durch neue Lehrmethoden wie vermehrte Online-Lehrveranstaltungen, die die Anreisen zur FH einschränken und somit Zeit und Energie sparen.

Neuer Studiengang im Themenfeld Nachhaltigkeit

Auch in den Studiengängen wurde an den ambitionierten Zielen zu mehr Nachhaltigkeit bereits gearbeitet. So wurde ein neuer Studiengang entwickelt, der Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement* ins Zentrum setzt. Auch der Studiengang Facility Management & Immobilienwirtschaft hat Nachhaltigkeitsthemen in die Lehre integriert und sich dadurch noch zeitgemäßer aufgestellt.



Weitere Details zum neuen Studiengang Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement*

Der neue Bachelorstudiengang Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement* richtet sich an engagierte Schulabgänger, die innovativ und kreativ Klimaschutz und die Energiewende mitgestalten wollen und qualifizierte Fachkräfte. Nachhaltigkeits-Konzepte und auch die Digitalisierung der Energiewirtschaft spielen dabei eine bedeutende Rolle. Das Studium ist eine praxisorientierte Kombination aus Technik, Betriebswirtschaft und Management. Die Studierenden erhalten ein Verständnis für die ressourcenoptimierte Erzeugung und Übertragung von Energie. Sie beschäftigen sich mit effizientem Einsatz von Ressourcen und können die Marktmechanismen beim Handel mit regenerativen Energien verstehen. Sie werden Fachkräfte für Umwelt- und Nachhaltigkeitszertifizierungen und können regionale Energiekonzepte sowie innovative Mobilitätskonzepte umsetzen. Mit einem Auslandssemester, integrierten Praxisprojekten und Berufspraktikum wird das Studium abgerundet und bildet so eine umfassende und zukunftsfähige Ausbildung, die für den Arbeitsmarkt dringend benötigt wird.

*vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AQ Austria

Informieren Sie sich über den neuen Studiengang der FH Kufstein Tirol Weitere Informationen

Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH

Christine Haage, BA

Leiterin Unternehmenskommunikation & Marketing

+ 43 5372 71819 168

Christine.Haage @ fh-kufstein.ac.at

www.fh-kufstein.ac.at