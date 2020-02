insightsoftware gibt Übernahme von Longview Solutions bekannt

Raleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - insightsoftware, ein weltweit führender Anbieter von Reporting-Lösungen für Enterprise Resource Planning (ERP) und Enterprise Performance Management (EPM), gab heute die Übernahme von Longview bekannt, einem Anbieter von Finanzplanungs- und Steuersoftware. Die Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Transaktion unterstützt die weitere Umsetzung der Strategie des Unternehmens für die digitale Transformation des "Office of the CFO", erweitert marktführende Fähigkeiten für die Finanzberichterstattung, -konsolidierung, -budgetierung und -planung und fügt Kompetenzen für steuerrechtliche Bilanzierung hinzu

Longview hat seinen Hauptsitz in Toronto und verfügt über zusätzliche Niederlassungen weltweit. Die Lösungen von Longview ermöglichen Finanzchefs sowie Finanz- und Steuerspezialisten von Unternehmen die Einnahme einer strategischen Führungsrolle mithilfe von Software, die Planung, Konsolidierung, steuerrechtliche Bilanzierung und Analyse vom zugrunde liegenden Datenerhebungsprozess auf ein neues Niveau hebt. Das Unternehmen unterstützt mehr als 100.000 Nutzer bei 700 Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Die Kunden von Longview sind in vielfältigen Branchen tätig, die von Finanzdienstleistungen, Technologie, Verbrauchsgütern und Energiewirtschaft bis zu Hochschulbildung, Bauwesen und Industrie reichen. Zu den Kunden von Longview zählen internationale BlueChip-Unternehmen wie Deloitte, Samsung, Shell, BMW, Vodafone, Hasbro und andere.

Diese Übernahme stärkt die globale Reichweite und den Kundenstamm von insightsoftware auf der Grundlage der Strategie des Unternehmens, die die Bereitstellung marktführender Lösungen umfasst, um die komplexen Anforderungen des Office of the CFO für die Finanz- und Betriebsberichterstattung zu automatisieren und zu vereinfachen. Vor dem Hintergrund exponentiell steigender Datenvolumen und Komplexität profitieren die Kunden von insightsoftware insbesondere von der Fähigkeit, nicht nur auf Steuer-, Abschluss- und Konsolidierungsdaten zugreifen, sondern diese auch interpretieren zu können, um die finanzielle Intelligenz innerhalb ihrer gesamten Organisation voranzutreiben.

Die Übernahme von Longview markiert außerdem den Einstieg von insightsoftware in den Markt für Körperschaftssteuer, der sich als wachstumsstarker Bereich erwiesen hat, da multinationale Unternehmen die Automatisierung der Erhebung, Analyse und Berichterstattung von steuerlichen Auswirkungen über verschiedene Länder hinweg verfolgen, um die Rentabilität und strategische Entscheidungsfindung zu verbessern. Als ein Beispiel setzen multinationale Kunden die Operational Transfer Pricing (OTP) Lösung von Longview ein, um analytische Untersuchungen durchzuführen, Szenarioanalysen auszuführen und dann konzerninterne Transaktionen zu erstellen, zu tätigen und zu verwalten sowie die steuerlichen Auswirkungen über die Geschäftstätigkeit in verschiedenen Steuerhoheiten hinweg zu optimieren.

"Unsere Klienten und meine Teammitglieder haben in den vergangenen 10 Jahren im Rahmen der Zusammenarbeit mit Longview an Projekten zur Prozessverbesserung große Erfolge erzielt", sagte Scott Hice, Partner & National Practice Leader, Tax Performance Engineering bei BDO USA, LLP. "Wir sind der Überzeugung, dass wir im Zuge der Integration von Longview bei insightsoftware auf der Grundlage des daraus resultierenden Größenvorteils und der zusätzlichen Ressourcen auch unsere Möglichkeiten erweitern werden. Wir können unseren Klienten nun ein umfassenderes Angebot der von ihnen benötigten Finanz- und Steuerlösungen bereitstellen - und all das aus einer Hand."

"Während die digitale Transformation andere Bereiche von global tätigen Unternehmen revolutioniert, kämpft das Office of the CFO weiterhin mit einem fragmentierten und ineffizienten Prozess der Berichterstattung von operativen, finanziellen und steuerrechtlichen Kennzahlen", sagte Mike Lipps, CEO von insightsoftware. "Der Schwerpunkt von Longview auf die Schaffung eines "verbundenen Finanzwesens" steht mit unserer Vision im Einklang, die die Bereitstellung von intelligenten Lösungen für Teams von Finanzspezialisten umfasst, die den Managementprozess im Finanzwesen vom Anfang bis zum Ende automatisieren, beschleunigen und visualisieren, um das Treffen fundierterer strategischer Entscheidungen in Echtzeit zu ermöglichen."

"Wir sind sehr stolz auf das Team, die Lösungen und den Kundenstamm, die von Longview im Laufe der letzten 25 Jahre aufgebaut bzw. entwickelt wurden. Alle unsere Anstrengungen wurden vom Grundsatz geleitet, dass Teams von Finanzspezialisten mithilfe unserer unverzichtbaren Einblicke, die aus einer Fülle von verschiedenartigen Datenpunkten herausgefiltert werden, einen echten Wettbewerbsvorteil erzielen können", sagte Mark Hatton, CEO von Longview. "Der Zusammenschluss mit insightsoftware beschleunigt und erweitert diesen Vorteil, da unsere Kunden nun Zugang zum umfassenden Portfolio der intelligenten, automatisierten Reporting-, Analytik- und Budgetierungslösungen des Unternehmens - mit noch nie dagewesenen Dateneinblicken in Echtzeit und detaillierten Drill-Down-Ansichten - haben, die mit mehr als 140 ERP- und EPM-Lösungen verbunden sowie in Unternehmen jeglicher Größe und in verschiedensten Branchen eingesetzt werden können."

insightsoftware hat seinen Hauptsitz in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina und verfügt über Niederlassungen in 17 Ländern. Zu den Kapitalgebern des Unternehmens gehören TA Associates, Genstar Capital und ST6 Partners.

insightsoftware ist ein führender Anbieter von Software für Finanzberichterstattung und Enterprise Performance Management. Wir ermöglichen dem Office of the CFO den Zugriff auf und die Interpretation von Unternehmensdaten in Echtzeit, um diesen Spezialisten die proaktive Erhöhung der finanziellen Intelligenz innerhalb ihrer gesamten Organisation zu ermöglichen. Dies ist der erfolgreiche Ansatz, der von den besten Teams in der Finanzbranche verfolgt wird. Mehr als 25.000 Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen auf das Portfolio der Best-in-Class-Reporting-, Analytik-, Budgetierungs-, Prognose-, Konsolidierungs- und Steuerlösungen von insightsoftware, um sie bei der Verbesserung der Rentabilität, Sichtbarkeit, Genauigkeit und Compliance zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter insightsoftware.com.

Longview entwickelt Unternehmenssoftware, die alle Bereiche des Finanzwesens miteinander verbindet und Unternehmen bei der Erzielung von Wettbewerbsvorteilen unterstützt. Die Lösungen von Longview werden täglich von hunderttausenden Führungskräften bei Global 2000 Unternehmen, die in mehr als 150 Ländern geschäftlich tätig sind, genutzt, um mit hoher Zuversicht strategische und schnelle Geschäftsentscheidungen zu treffen. Longview hebt die Planung, Konsolidierung, steuerrechtliche Bilanzierung und Analytik von der Datenerhebung und -validierung auf ein neues, strategische Geschäftsprozesse umfassendes Niveau. Auf der Grundlage von mehr als 25 Jahren Domänenwissen und -erfahrung sowie der Kombination unserer hochmodernen Cloud-basierten und firmeninternen Plattformen bietet Longview die robusteste und innovativste Performance-Management-Lösung auf dem Markt. Longview ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.longview.com.

