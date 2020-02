NEOS Wien/Hernals: Postsportplatz ohne Bürger_innenbeteiligung undenkbar

Wien (OTS) - Heute ist es so weit und die Bezirksvorstehung präsentiert in einer Informationsveranstaltung die aktuellen Nutzungspläne für den Hernalser Postsportplatz. Das viel diskutierte Areal im 17. Wiener Gemeindebezirk soll umgebaut werden. Eine Bürger_inneninitiative wehrt sich jedoch dagegen, da sie um den Erhalt der Sportflächen in ihrer jetzigen Form und großflächige Verbauung fürchtet. Offiziell stellt sich die Bezirksvertretung hinter die Bürger_inneninitiative, sieht man sich jedoch die Faktenlage genauer an, kommen Zweifel auf. „Die heutige Informationsveranstaltung ist das beste Beispiel, wie ernst die Meinung der Anrainerinnen und Anrainer genommen wird. Einige wurden erst ein paar Tage davor über die Veranstaltung informiert und das nicht vom Bezirk, sondern von der Bürger_inneninitiative. Inwiefern entspricht das der groß kommunizierten Unterstützung von Bürger_innenanliegen?“, kritisiert Thomas Weber, Sprecher für Petitionen und Bürger_inneninitiativen von NEOS Wien, die mangelnde Information an die Bürgerinnen und Bürger. „Bis heute ist der Termin nicht auf der Website ersichtlich“, schließt sich Cora Urban, Klubvorsitzende NEOS Hernals, an. „Dabei ist es unbedingt notwendig die Bürgerinnen und Bürger bereits vorab in den Umgestaltungsprozess miteinzubeziehen, immerhin diskutieren wir heute Abend über die Pläne, die ihr Leben beeinflussen werden. Sie sind es nämlich, die die Konsequenzen des Umbaus zu tragen haben. Daher werden wir die Bürger_inneninitiative so gut es geht unterstützen“, so Cora Urban.

