Fête Blanche am Wörthersee: Star-DJ fixiert

US-DJ Roger Sanchez rockt am 7. August gemeinsam mit Kristen Knight und Sido Tour-DJ Paul Blaze die Discotheque Fabrik.

Durch den RnB und HipHop Floor im Drop-In wird das musikalische Angebot der Fête Blanche ideal abgerundet. Hier wird niemand geringerer als Sido-Tour-DJ Paul Blaze für Stimmung sorgen. Dieter Kienberger, Veranstalter Fête Blanche

Das diesjährige DJ Line-Up, das geplante Showprogramm und die aufwändig dekorierte Discotheque Fabrik bestätigen einmal mehr, dass die Fête Blanche das Original ist und alle anderen weißen Feste nur farblose Kopien sind Dieter Kienberger, Veranstalter Fête Blanche

Für die Fête Blanche am Wörthersee, die heuer am 7. August stattfindet, konnten wir nach intensiven Verhandlungen den gebürtigen New Yorker Kult-DJ Roger Sanchez als Headliner in der Discotheque Fabrik gewinnen. Es handelt sich derzeit auch um den einzigen für 2020 geplanten Auftritt von Sanchez in Österreich Dieter Kienberger, Veranstalter Fête Blanche

Velden/Pörtschach/Techelsberg (OTS) - Für die Fête Blanche am Wörthersee, die heuer am 7. August stattfindet, konnten wir nach intensiven Verhandlungen den gebürtigen New Yorker Kult-DJ Roger Sanchez als Headliner in der Discotheque Fabrik gewinnen. Es handelt sich derzeit auch um den einzigen für 2020 geplanten Auftritt von Sanchez in Österreich , berichtet Veranstalter Dieter Kienberger über den nächsten „weißen“ Paukenschlag.

Roger Sanchez stürmte bereits 2001 mit seiner Hit-Single „Another Chance“ die internationalen Charts und hielt sich über 15 Wochen auch in der Österreichischen Hitparade. Dies machte den sympathischen New Yorker zu einem der gefragtesten Stars der Dance-Szene und gut bezahltem DJ, der ständig zwischen den Houseclubs in Miami und Ibiza umher jettet.

Beim weißen Spektakel am Wörthersee wird der erfolgreiche Produzent und DJ von der in Miami lebenden Djane Kristen Knight supported, die auf ihren internationalen Touren Clubs wie das Mambo in Ibiza, den Arts Club in London oder das Ce La Vi in Singapur zu ihren künstlerischen Stammadressen zählt.

Die Kultlocation Discotheque Fabrik hat sich immer schon durch ihre Vielseitigkeit und ihre unterschiedlichen Bereiche und Floors ausgezeichnet. Daher hat Dieter Kienberger auch für den zweiten Floor, das Drop In, heuer große Pläne: Durch den RnB und HipHop Floor im Drop-In wird das musikalische Angebot der Fête Blanche ideal abgerundet. Hier wird niemand geringerer als Sido-Tour-DJ Paul Blaze für Stimmung sorgen.

Clubbing-Tickets für die Fête Blanche am 7. August sind um € 35.- und die begehrten VIP-Tickets um € 99.- auf www.kartenmeister.at und Ö-Ticket erhältlich. Weitere Infos und laufende Updates zum Programm gibt es auf facebook, instagram und www.feteblanche.at

Das diesjährige DJ Line-Up, das geplante Showprogramm und die aufwändig dekorierte Discotheque Fabrik bestätigen einmal mehr, dass die Fête Blanche das Original ist und alle anderen weißen Feste nur farblose Kopien sind, so Veranstalter und Lizenzinhaber Dieter Kienberger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Fête Blanche, Bahnhofstraße 26,9020 Klagenfurt

office @ uebersix.com, 0043-(0)699-17188792, www.feteblanche.at