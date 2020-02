Institutionelle Unterdrückung der Bahá’í im Iran

Neues Ausweisgesetz verwehrt Bahá’í grundlegende Rechte

Diese äußerst einschneidende Maßnahme stellt den aktuellsten Versuch des Iran dar, den Bahá’í ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage zu entziehen und sie aus dem Geburtsland ihres Glaubens zu vertreiben, wodurch ihre Existenz weiter gefährdet wird. Damit verschärft der Iran – in krassem Widerspruch zu seinen internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen – die seit Jahrzehnten staatlich organisierte systematische Unterdrückung der Bahá'í im Iran. Hannes Tretter, Vorstand des Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte

Wien (OTS/at.bahai.org) - Ein neues Ausweisgesetz verwehrt Angehörigen der größten religiösen Minderheit im Iran Personalausweise zu erlangen. Durch eine Änderung im Antragsformular für Personalausweise ist eine Antragstellung nur mehr für Angehörige der im Iran anerkannten Religionen - d.h. Islam, Christentum, Judentum und Zoroastrismus - möglich. Ohne Personalausweis bleiben den Bahá’í und Angehörigen anderer Glaubensrichtungen die grundlegendsten öffentlichen Dienstleistungen, wie z.B. die Erlangung eines Reisepasses oder Führerscheins, die Erlangung von Arbeitserlaubnissen, die Eröffnung eines Bankkontos und vieles mehr verwehrt.

„ Diese äußerst einschneidende Maßnahme stellt den aktuellsten Versuch des Iran dar, den Bahá’í ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage zu entziehen und sie aus dem Geburtsland ihres Glaubens zu vertreiben, wodurch ihre Existenz weiter gefährdet wird. Damit verschärft der Iran – in krassem Widerspruch zu seinen internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen – die seit Jahrzehnten staatlich organisierte systematische Unterdrückung der Bahá'í im Iran. “, so Hannes Tretter, Vorstand des Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte. Er fordert die österreichische Bundesregierung als derzeitiges Mitglied des UN-Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen auf: „[…] unverzüglich und angemessen zu intervenieren und das Vorgehen der iranischen Regierung gegen die Bahá'í unmissverständlich zu verurteilen. Vor dem Hintergrund dieser weiterhin bedrohlichen Menschenrechtslage ist seitens der österreichischen Bundesregierung auch darauf hinzuwirken, dass das Mandat des UN-Sonderberichterstatters für den Iran verlängert wird.“

Über diese aktuellen Entwicklungen hinaus setzt sich die unerbittliche Fehlinformationskampagne über den Bahá'í-Glauben, die sich an die iranische Öffentlichkeit richtet, in den Medien und sozialen Netzwerken mit voller Intensität fort. Tausende Artikel solcher Anti-Bahá'í-Propaganda wurden allein im Jahr 2019 in Umlauf gebracht. Ein kleiner Teil dieser Inhalte ist auf der Website zur Verfolgung der Bahá'í im Iran verfügbar. (https://iranbahaipersecution.bic.org/)

„Bahá’í auf der ganzen Welt bemühen sich zum friedvollen Miteinander beizutragen und halten sich an staatliche Gesetze. Die österreichische Bahá'í-Gemeinde ist alarmiert über die jüngste Verfolgungswelle der iranischen Behörden gegen die Bahá'í-Gemeinde im Iran und appelliert an die internationale Gemeinschaft, diese Menschenrechtsverletzungen zu verurteilen“, sagt Jonathan Zarifzadeh, Sprecher der österreichischen Bahá’í-Religionsgemeinschaft.

