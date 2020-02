AVISO – WK-Wahl: Wahlkampffinale des SWV Wien mit Spitzenkandidat Marcus Arige am 27. Februar

Wien (OTS/SWV Wien) - Von 3. bis 5. März 2020 findet in Wien die Wirtschaftskammerwahl statt. Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien (SWV Wien) mit Spitzenkandidat Marcus Arige und Präsident Fritz Strobl hat in seiner Wahlkampagne die Anliegen der Wiener Selbstständigen, Ein-Personen-Unternehmen und Klein- und Mittelbetriebe in den Fokus gestellt. Sie sind die Mehrheit in der Wirtschaftskammer Wien und können mit ihrer Stimmabgabe die Wirtschaftskammer zu ihrer Wirtschaftskammer machen.



Am kommenden Donnerstag, den 27. Februar 2020, lädt der SWV Wien zum Wahlkampffinale unter dem Motto "Echte Entlastung für Wiener Selbstständige – Damit sich etwas ändert".



Wann: Donnerstag, 27. Februar 2020

Beginn: 18.30 Uhr (Einlass: 18.00 Uhr)



Ort: ZIMMER, Working in Concept, Piaristengasse 8, 1080 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter katja.daemmrich@swv.org wird gebeten.





