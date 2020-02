Lehrplatz so gut wie fix

Lehrlingscasting - ein Erfolgsprojekt geht weiter

Eisenstadt (OTS) - Im Vorjahr wurde von der Wirtschaftskammer Burgenland das Projekt „Lehrlingscasting“ mit Unterstützung des AMS und der Bildungsdirektion Burgenland ins Leben gerufen: Dabei werden lehrlingssuchende Unternehmer mit arbeitsplatzsuchenden Jugendlichen an einen Tisch gebracht. Heuer wird das Projekt für alle Altersstufen und Privatpersonen geöffnet.

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde, Burgenlands Unternehmer suchen Nachwuchs. „Anstatt jedoch nur über den Fachkräftemangel zu reden, stellen wir uns den Herausforderungen und bringen Unternehmer und Jugendliche an einen Tisch. Wir haben bis zum heutigen Tag bereits 170 Betriebe, die bei den Lehrlingscastings teilnehmen“, so Präsident Peter Nemeth stolz.

Bei allen Castings gemeinsam werden rund 300 Lehrstellen angeboten und über 1000 Jugendliche haben sich über die Möglichkeiten informiert. Allein beim Casting in Eisenstadt nahmen 37 Firmen teil.

Das Lehrlingscasting führt Angebot und Nachfrage im Bereich der Lehrstellen zusammen. Potenzielle Lehrlinge sollen die Möglichkeit erhalten mit verschiedensten Lehrbetrieben erste Bewerbungsgespräche zu führen. Das Lehrlingscasting findet in den Monaten Jänner und Februar 2020 vom Norden bis in den Süden des Burgenlands statt. So haben alle Schüler der 9. Schulstufe, aber auch Schulabbrecher, die Möglichkeit erste Bewerbungsgespräche an einem Ort mit mehreren möglichen zukünftigen Arbeitgebern zu führen. Bei den Lehrlingscastings im Vorjahr wurden 320 Lehrplätze besetzt.

Jeder kann sich um Lehrstelle bewerben

Neu ist heuer, dass Jedermann, der eine Lehrstelle sucht, an den Castings teilnehmen kann, Nemeth: „Es ist völlig egal, ob man direkt aus der Schule kommt, die Schule abgebrochen hat oder ganz einfach einen neuen Beruf lernen möchte. Das Angebot des Lehrlingscastings steht Jedermann zur Verfügung.“

Damit die Jugendlichen bestmöglich auf diese Gespräche vorbereitet sind, bieten das AMS und die Polytechnischen Schulen Vorbereitungsworkshops an. „Wir bereiten die Jugendlichen gut auf die Gespräche vor. Sie sollen sich ja kompetent präsentieren können und damit bei den Betrieben punkten, AMS und Polytechnische Schulen führen Vorbereitungsworkshops durch. Hier werden Bewerbungsunterlagen erstellt und an der richtigen Bewerbungsstrategie gefeilt,“ informiert Mag..a Helene Sengstbratl, Landesgeschäftsführerin des AMS Burgenland: „Denn die richtige Bewerbungsstrategie schafft den entscheidenden Vorsprung in der Bewerbungssituation.“

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz zu den heurigen Castings: „Wir benötigen im Burgenland hervorragend ausgebildete Fachkräfte, die motiviert in den heimischen Betrieben ihre Arbeit verrichten. Die Suche nach geeigneten Lehrstellen sollte rasch und unkompliziert sein, damit sich hier zukünftige Lehrlinge und burgenländische Unternehmen zielführend austauschen können. Das persönliche Kennenlernen und spezifische Fachgespräche sollen dafür sorgen, dass junge Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer einen intensiven Austausch mit ihren künftigen Dienstgebern erfahren.“

„Von wenig Engagement in der Lehrlingsausbildug und fehlender Bereitschaft von Seiten der Betriebe Lehrlinge auszubilden, kann keine Rede sein. Wir haben vom Tiefbauer über Lebensmitteltechniker bis hin zu Drogisten und Koch alles dabei. Betrachtet man die Liste der teilnehmenden Betriebe, so wird rasch ersichtlich, wie vielfältig eine Lehre im Burgenland sein kann“, so Präsident Peter Nemeth. Die Teilnahme an den Lehrlingscastings ist kostenlos, es ist jedoch erforderlich, sich für den jeweiligen Termin anzumelden.

Ein Termin ist noch offen:

27. Februar 2020: Wirtschaftskammer Oberwart, 8.30 – 13 Uhr

Detaillierte Informationen über Termine, Orte und teilnehmende Betriebe finden Sie unter: wko.at/bgld/lehrlingscasting oder unter der Telefonnummer: 05 90 907 – 4512

