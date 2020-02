Prodapt kündigt strategische Partnerschaft mit Federos an

New York (ots/PRNewswire) - Prodapt, ein führender Anbieter von Beratungs- und Managed Services-Leistungen für digitale Dienstleister (Digital Service Providers, DSP), kündigte heute eine strategische Partnerschaft mit Federos an, ein führender Anbieter KI-gesteuerter Business-Assurance-Lösungen für DSPs und Unternehmen.

Die Partnerschaft ermöglicht Prodapt und Federos, ihre komplementären Fähigkeiten zu bündeln, um Initiativen für die intelligente Netzwerkautomatisierung von DSPs anzukurbeln, Betriebseffizienzen zu steigern und herstellerneutrale 5G Multi-Cloud-Netze zu realisieren. Das einzigartige Fachwissen von Prodapt zum Telekommunikations-Ökosystem von Netzwerken (SDN/NFV), KI und NetOps wird dazu beitragen, Lösungen für eine nahtlose Integration von Altsystemen und Systemen der nächsten Generation zu finden.

"Prodapt freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Federos. Indem wir unsere tiefgreifende Branchenexpertise mit der Plattform von Federos verbinden, sind wir in der Lage, weltweit tätigen digitalen Dienstleistern KI-gesteuerte Service-Assurance-Lösungen bereitzustellen", so Mukul Gupta, EVP für Europa bei Prodapt.

"Prodapt ist ein Partner des Vertrauens führender DSPs. Das Unternehmen nutzt sein einzigartiges breitgefächertes Branchen-Know-how, um ein tiefes Verständnis der Herausforderungen zu gewinnen, denen Kunden begegnen. Diese Erkenntnis macht hochwertige Lösungen möglich, die auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Dadurch werden nicht nur Risiken gemindert, sondern auch die Effizienz und der Unternehmenserfolg gesteigert. Federos' KI-gesteuerte Assurance-Lösungen stellen die perfekte Ergänzung für die hochwertigen Lösungen von Prodapt dar. Wir freuen uns sehr, mit Prodapt im Zuge unseres weiteren globalen Geschäftsausbaus zusammenarbeiten zu dürfen", so David Knight, CEO von Federos.

Informationen zu Prodapt: www.prodapt.com

Prodapt unterstützt Kunden dabei, ihre IT, Produkte, Abläufe und Netzwerke so umzugestalten, dass sie ihre strategischen Ziele erreichen. Prodapt bietet umfassende IT-/Software-Architekturberatung, Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Tests, Wartung und Support. Prodapt bietet Einblicke und Thought Leadership-geführte Transformationsdienste unter Nutzung von Technologien der nächsten Generation wie RPA (Robotergesteuerte Prozessautomatisierung), KI/ML (Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen), SDN-NFV (Softwaredefinierte Netzwerk-/Netzwerkfunktionsvirtualisierung) und Next-Generation-OSS/BSS-Systeme. Das Business Consulting Team bietet Six Sigma-Prozessverbesserung und Beratungsdienstleistungen für Automatisierung/RPA für Teams im Telekommunikationsbereich.

Prodapt mit Hauptsitz in Chennai verfügt über Lieferzentren in Amerika, Europa, Indien und Afrika und ist nach ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 und SSAE18/ISAE zertifiziert sowie ein DSGVO-konformes Unternehmen. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Geschäftskonzerns, der Jhaver Group, die über 16.500 Mitarbeiter an über 64 Standorten weltweit beschäftigt.

Informationen zu Federos: www.federos.com

Federos ist der führende Anbieter von Lösungen, mit denen Unternehmen die Verfügbarkeit und Qualität ihrer Geschäftsleistungen, Anwendungen sowie unterstützender Infrastruktur während des gesamten Lebenszyklus sicherstellen können. Wir helfen unseren Kunden dabei, ihren Geschäftsbetrieb einfacher zu gestalten, zu automatisieren und zu transformieren, um die Kosten zu senken und eine höhere Kundenzufriedenheit zu erzielen. Die KI-gesteuerten Lösungen von Federos gewährleisten die Verfügbarkeit und Qualität von Dienstleistungen, Anwendungen und der Infrastruktur, auf der die Unternehmen aufbauen.

Rückfragen & Kontakt:

Krishna Kumar N

krishnakumar.n @ prodapt.com

+91-95000-86008

Logo: mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg

Logo: mma.prnewswire.com/media/1092947/Federos.jpg