Lotto: Erst Februar, und schon Fünffachjackpot – 6,6 Millionen Euro warten

Solo-Joker mit rund 253.500 Euro in Tirol

Wien (OTS) - Schnell ist es gegangen, heuer, mit dem ersten Fünffachjackpot. Wir schreiben ja erst Februar. Noch schneller ging es erst ein einziges Mal, und zwar 2016, damals war es Ende Jänner schon so weit. Ansonsten sind Fünffachjackpots, betrachtet man die Historie, eher was für die zweite Jahreshälfte: 13 der bislang 18 Fünffachjackpot sind nämlich in den Monaten August bis Dezember eingetreten.

Jetzt ist es also wieder soweit. Da es am vergangenen Mittwoch erneut, nämlich zum fünften Mal in Folge, keinen Sechser gegeben hat, wird am Sonntag ein Fünffachjackpot ausgespielt. Dabei wird es um rund 6,6 Millionen Euro gehen.

Es ist der 19. Fünffachjackpot in der Geschichte von Lotto „6 aus 45“, den bislang letzten hatte ein Oberösterreicher im November des Vorjahres im Alleingang geknackt. Dabei sind Sologewinne eher die Ausnahme, erst fünf Fünffachjackpots endeten mit einem Solo-Sechser. Dreimal entwickelte er sich zum Sechsfachjackpot weiter, ansonsten gab es zwischen zwei und vier Sechser.

Fünf Spielteilnehmer tippten am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 37.400 Euro. Ein Salzburger und ein Steirer waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein weiterer Steirer und ein Wiener per Normalschein, und ein Oberösterreicher konnte mit dem System 0/10 seinen Gesamtgewinn auf rund 48.300 Euro steigern.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch ebenfalls keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die 70 Fünfer aufgeteilt. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechser rund 450.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker konnte ein Spielteilnehmer aus Tirol einen Sologewinn verbuchen. Sein „Ja“ zur richtigen Joker Zahl war rund 253.500 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. Februar 2020

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 5.015.647,34 – 6,6 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu EUR 37.386,00 131 Fünfer zu je EUR 1.556,60 511 Vierer+ZZ zu je EUR 119,70 7.855 Vierer zu je EUR 43,20 11.931 Dreier+ZZ zu je EUR 12,80 121.140 Dreier zu je EUR 5,00 355.810 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 02 03 16 24 44 Zusatzzahl: 12

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. Februar 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 70 Fünfer zu je EUR 6.907,30 4.075 Vierer zu je EUR 20,10 68.092 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 03 08 26 35 38 39

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. Februar 2020

1 Joker EUR 253.473,70 11 mal EUR 8.800,00 120 mal EUR 880,00 1.195 mal EUR 88,00 12.494 mal EUR 8,00 124.926 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 7 5 9 3 9

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at