Ribo: BM Anschober im Rahmen seiner Dialogtour in der Steiermark – eine wichtige Unterstützung für diese Region

Grüne: Pflege braucht gemeinsame Anstrengung - für alle, mit allen und in allen Regionen Österreichs

Wien (OTS) - Bundesminister Rudolf Anschober (Grüne) besucht heute, am Tag der sozialen Gerechtigkeit, im Rahmen seiner Dialogtour zum Thema Pflege die Steiermark. „Pflege ist ein wichtiges und dringendes Thema, dem wir uns für alle, mit allen, in allen Regionen Österreichs widmen müssen und deshalb unterstütze ich die Dialogtour des Bundesministers sehr“, so die Sprecherin der Grünen für Senior*innen und Pflege, Bedrana Ribo. Ganz besonders freut es Bedrana Ribo, eine Grazerin, den Minister heute in der Steiermark begrüßen zu dürfen, um auch hier Erfahrungen und Änderungswünsche zum Thema Pflege zu sammeln, denn „Es braucht Wissen über und mit allen Regionen, um entsprechende Veränderungen in der Pflege herbeiführen zu können.“ Im Mittelpunkt stehe, dass eine gemeinsame Bund-Länder-Steuerung, gemeinsame Standards und eine gemeinsame Finanzierung benötigt werde.

Der Zeitplan sieht vor, dass in den beiden Monaten der Dialogtour Ideen aufgenommen werden und nach Ostern eine Taskforce eingesetzt wird. Daran anschließend soll im November ein Reformpaket präsentiert werden.

