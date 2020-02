Neues von „Fakt oder Fake“ – Mit Klebow, Straßer und Seidl am 21. Februar in ORF 1

Und: David Scheid erstmals im Rateteam bei „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Viele Fragen und ebenso witzige und erhellende Antworten gibt es am Freitag, dem 21. Februar 2020, in ORF 1: Um 21.05 Uhr lässt Clemens Maria Schreiner in einer neuen Folge von „Fakt oder Fake“ Lilian Klebow, Katharina Straßer und Gery Seidl Alltagsmythen und skurrile Schlagzeilen hinterfragen. Gleich danach um 22.05 Uhr lädt Oliver Baier zu einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ – im Rateteam sind diesmal Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Herbert Steinböck, Viktor Gernot und erstmals David Scheid – auch bekannt als „Dave“. Sie werden u. a. gefragt, warum in Kanada etliche Hunde eine Theatervorstellung besuchten.

„Fakt oder Fake“ mit Lilian Klebow, Katharina Straßer und Gery Seidl um 21.05 Uhr

Gibt es den berüchtigten Männerschnupfen oder nicht? Eine ewige Streitfrage zwischen den Geschlechtern, die Clemens Maria Schreiner diesmal mit wissenschaftlichem Beistand aufklären möchte. Gery Seidl glaubt natürlich, dass es den Männerschnupfen gibt, Lilian Klebow und Katharina Straßer sind überraschenderweise gegenteiliger Meinung. Weitere aufklärungswürdige Themen sind u. a.: Konnte ein Schüler aus dem Tierpark einen Pinguin mitnehmen? Und kann man auf vier rohen Eiern Liegestütze machen, ohne dass diese zerbrechen?

„Was gibt es Neues?“ mit Niavarani, Marold, Steinböck, Gernot und Scheid um 22.05 Uhr

„Liebe dein Haustier“ ist das Motto in der neuen Ausgabe von Oliver Baiers Comedy-Quiz. Er liebt aber auch seine Kandidatinnen und Kandidaten, die da wären: Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Herbert Steinböck, Viktor Gernot und erstmals Jungkabarettist David Scheid. Gefragt wird u. a. warum etliche Hunde eine Theatervorstellung in Kanada besuchten. Nadja Maleh möchte schließlich von ihren Kolleginnen und Kollegen wissen, warum sich Flugzeugfirmen früher Frettchen gehalten haben.

