Handelsverband unterstützt Finanzminister Blümel und Arbeitsministerin Aschbacher im Kampf gegen Sozialbetrug

Rainer Will: Auch Großkonzerne aus Drittstaaten müssen sich hierzulande an österreichische Arbeits- und Sozialstandards halten

Wien (OTS) - Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Finanzminister Gernot Blümel haben heute in einer Pressekonferenz effektive Maßnahmen im Kampf gegen Sozialbetrug am österreichischen Arbeitsmarkt vorgestellt. Der Handelsverband begrüßt die angekündigte strengere Kontrolle des Lohn- und Sozialdumpings bei ausländischen Beschäftigten in Österreich.

Konsequenter Vollzug entscheidend

"Wir brauchen eine strukturierte Betrugsbekämpfung sowie eine Stärkung der Finanzpolizei, um Sozialbetrug und Lohndumping zu verhindern. Das sind keine Bagatelldelikte, sondern kriminelle Handlungen. Sie verzerren den Wettbewerb auf Kosten von ArbeitnehmerInnen und schaden dem Wirtschaftsstandort Österreich. Daher begrüßen wir das von Arbeitsministerin Aschbacher und Finanzminister Blümel angekündigte Maßnahmenpaket und erwarten einen konsequenten Vollzug", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Exzessiven Einsatz von Leiharbeitskräften verhindern

Dringenden Handlungsbedarf sieht der Handelsverband auch im Bereich der Leiharbeit. So sind etwa im niederösterreichischen Logistikzentrum des weltgrößten Onlinehändlers Amazon nur ein Bruchteil der Mitarbeiter direkt angestellt, mehr als 90 Prozent sind dauerhafte Leiharbeitskräfte. Dabei sollten Leiharbeitskräfte eigentlich nur dem Abdecken von Auftragsspitzen dienen. Für die betroffenen ArbeitnehmerInnen bringt das überdies psychische Belastungen mit sich.

"Wir bekennen uns zu guten Arbeitsbedingungen im Handel, der mit 600.000 Arbeitnehmern ein Beschäftigungsmotor in Österreich ist. Daran sollten sich auch Händler aus Drittstaaten halten, wenn sie hierzulande operieren. Alles andere ist schlicht Unfair Play", so Rainer Will abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Communications Manager

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at