ORF III am Freitag: Palfrader-Filmdoppel „Der Metzger und der Tote im Haifischbecken“ und „Tante Herthas Rindsrouladen“

Außerdem: „Vier Frauen und ein Todesfall: Auferstanden“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Freitag, dem 21. Februar 2020, im Hauptabend Krimispannung mit einer großen Portion Humor und Robert Palfrader in der Hauptrolle. Davor meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) zur Nachbetrachtung des Opernballs noch einmal aus der Wiener Staatsoper. Als Gesprächsgast wird Direktor Dominique Meyer erwartet. Außerdem analysiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher das Who’s who der Operngäste.

Um 20.15 Uhr zeigt ORF III den Fernsehkrimi „Der Metzger und der Tote im Haifischbecken“ von Andreas Herzog aus dem Jahr 2015. Willibald Adrian Metzger (Robert Palfrader) restauriert alte Möbel, deren Schönheit er bei einem guten Glas Rotwein bewundert. Seine Kunden besucht der liebenswürdige Einzelgänger mit dem Fahrrad. Normalerweise achtet er nur auf alte Schränke und Kommoden, doch diesmal erweckt etwas anderes sein Interesse: eine schöne Frau, die in einem einsamen Gebirgssee badet. Der Anblick wirft ihn prompt aus dem Sattel – zumal es sich um seine unerfüllte Jugendliebe Danjela Djurkovic (Dorka Gryllus) handelt. Sie scheint ihn nicht mehr zu erkennen, denn sie interessiert sich nur für den makabren Fund am Ort ihrer Wiederbegegnung: einen abgehackten Finger. Willibald und Danjela haben ein gemeinsames Ziel, das Hotel „Sonnenhof“ – aus dessen Pool gerade die Leiche eines Gastes gefischt wurde. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Doch ehe Willibald sich versieht, hat die neugierige Danjela einen Abschiedsbrief und das Handy des Toten an sich genommen.

Danach geht es weiter mit der topbesetzten Gaunerkomödie „Tante Herthas Rindsrouladen“ (21.45 Uhr) von Peter Gersina aus dem Jahr 2010. Nach einem Bankraub im Herzen Wiens schlüpft der gerissene Kleinganove Chester (Henning Baum) beim kindlich-naiven Briefmarkenhändler Herbert (Robert Palfrader) unter. Eine denkbar schlechte Wahl, da Herbert aus Tollpatschigkeit Chesters gesamte Beute vernichtet. Dieser, den Unterweltcapo Otto (Michael Lott) im Nacken, ist am Boden zerstört. Da erfährt er, dass Herberts einzige Verwandte, Tante Hertha (Brigitte Neumeister), eine großzügige Lebensversicherung für ihren Neffen abgeschlossen hat und sieht seine Geldsorgen gelöst. Der Weg dorthin: ein abenteuerlicher Plan.

Den Abschluss des Abends bildet die „Vier Frauen und ein Todesfall“-Folge „Auferstanden“ (23.20 Uhr). Im alten Ilmer Kino haben sich zahlreiche Dorfleute zur ersten Leseprobe für die Ilmer Passionsspiele versammelt – und Dorfwirt Salchegger (Charly Rabanser), Regisseur und Initiator der wiederauferstandenen Ilmer Passion, wird nach wie vor von heftigen Schuldgefühlen wegen seines Seitensprungs mit Friseurin Gerti Zeilinger (Dagmar Kutzenberger) geplagt. Er ist völlig unfähig, die Probe zu leiten und wird vom „Messias“ Raphael (Harald Schrott) mehr schlecht als recht vertreten – die Einnahme diverser bewusstseinsverändernder Substanzen macht aus Julies (Adele Neuhauser) Lebensabschnittspartner einen etwas unberechenbaren Zeitgenossen. Als dann auch noch die ehebrecherische Gerti auftaucht, gerät die ohnehin schon turbulente Probe beinahe völlig außer Kontrolle.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at