ORF SPORT + mit dem Fußball-2.-Liga-Spiel Austria Klagenfurt – SV Ried

Auch am 21. Februar live: Bob-WM und Judo

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 21. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Bob-WM in Altenberg (Zweier Damen 1. Lauf um 14.00 Uhr, 2. Lauf um 15.30 Uhr), von der World Judo Tour 2020 – Grand Slam Düsseldorf um 17.00 Uhr und vom Fußball.-2.-Liga-Spiel Austria Klagenfurt – SV Ried um 19.00 und 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Judo European Open um 15.10 Uhr und von der Single Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM in Antholz um 22.15 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 16.40 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.15 Uhr und das Yoga-Magazin um 21.45 Uhr.

Höhepunkt der Bob- und Skeleton-Saison 2019/20 sind die Weltmeisterschaften, die vom 21. Februar bis 1. März in Altenberg in Deutschland ausgetragen werden. Kommentator ist Florian Prates.

Beim Grand Slam in Düsseldorf im Rahmen der World Judo Tour 2020 sind vom 21. bis 23. Februar mehr als 800 Athletinnen und Athleten aus rund 120 Ländern mit dabei.

Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. (ORF-TVthek live von 17.00 bis 19.30 Uhr)

Gleich zum Rückrunden-Start der Fußball-2.-Liga kommt es am 21. Februar zum Spitzenduell zwischen Austria Klagenfurt und der SV Ried. Die Oberösterreicher sicherten sich mit drei Punkten Vorsprung vor Klagenfurt die Winterkrone. Kommentator ist Michael Bacher.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ widmet sich dem Thema Gehörlosenskisport. Zu Gast im Studio bei Moderatorin Miriam Labus sind die Schwestern Melissa und Kristina Köck, mehrfache Medaillengewinnerinnen bei den Deaflympics 2019. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über die Ausnahmesportlerin Natalia Partyka, einer erfolgreichen Tischtennisspielerin bei Olympischen und Paralympischen Spielen.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

