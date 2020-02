Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte

Besichtigung 24. und 25. Februar 2020, jeweils von 8.00 bis 13.00 Uhr

Wien (OTS) - Die Stadt Wien mustert mehrmals im Jahr alte Fahrzeuge und Geräte aus, die auf Grund des technischen Zustandes für den städtischen Intensivbetrieb nicht mehr geeignet sind. Diese werden jedoch nicht sofort verschrottet oder entsorgt, sondern privaten InteressentInnen zum Verkauf angeboten. Nun findet wieder eine derartige Verkaufsaktion statt. Am 24. und 25. Februar 2020 können die Fahrzeuge und Geräte von 8.00 bis 13.00 Uhr in der Abschleppgruppe Simmering, Jedletzbergerstraße 1, 1110 Wien (Autobahnabfahrt Simmeringer Haide), in Augenschein genommen werden.

Vom Großtraktor bis zum Müllsammelfahrzeug

Eine persönliche Begutachtung vor Ort empfiehlt sich auf jeden Fall, da die Fahrzeuge und Geräte reparaturbedürftig und amtlich nicht überprüft sind. Als Besonderheiten kommen diesmal zwei Großtraktoren sowie drei Müllsammelfahrzeuge zum Verkauf.

Die Highlights im Detail:

im Detail: Müllsammelfahrzeuge: MAN TGM 18.240 4x2 BL, Bj. 08; MAN TGA 03, Bj. 11; MAN 26.320 6x2-2 BL, Bj. 08;

Abgabe der Anbote

Angebote für die Ausstellungsstücke müssen in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift "Angebot - MA 48-VEAU – 836/2020" bis spätestens 2. März 2020, 13.00 Uhr, in der Magistratsabteilung 48, 1050 Wien, Einsiedlergasse 2, Erdgeschoß/Zimmer 32 einlangen. Die Anbotsformulare erhalten sie während der Besichtigungszeiten am Lagerplatz der Abschleppgruppe Simmering oder als Download auf der Homepage der 48er unter www.abfall.wien.at.

Interessentenkartei für KFZ-Verkäufe

Über eine eigene Kartei können sich InteressentInnen automatisch über die aktuellen, zum Verkauf gelangenden Gebrauchtfahrzeuge und -geräte informieren lassen. Alles, was dafür nötig ist, ist eine Registrierung über ein Online-Formular auf www.wien.gv.at. Alle weiteren Informationen über den Fahrzeugverkauf und eine Übersicht über die zum Verkauf angebotenen Geräte und Vehikel findet man auf der Homepage der 48er unter https://www.ots.at/redirect/wiengvat.

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Volk

Öffentlichkeitsarbeit 48er

Telefon: 01 4000-48014

E-Mail: ulrike.volk @ wien.gv.at