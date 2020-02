„Bewusst gesund“ informiert über neue Diabetes-Richtlinien

Am 22. Februar um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 22. Februar 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Edelweiß fürs Herz

Das Edelweiß wurde 2019 zur Arzneipflanze des Jahres gewählt. Denn in der Pflanze findet sich u. a. eine Substanz, die die Behandlung von Herzkrankheiten entscheidend verbessern könnte. Forscher/innen am Innsbrucker Institut für Pharmakognosie konnten aus den Wurzeln des Edelweißes eine Substanz namens „Leoligin“ isolieren, die großes Potenzial hat. Leoligin könnte in Zukunft als Medikament gegen Gefäßverdickung eingesetzt werden. Untersuchungen an Mäusen haben aber auch gezeigt, dass die Substanz gegen die gefürchtete „Restenose“ wirken könnte, den Wiederverschluss von Gefäßen etwa nach Bypassoperationen. Auch eine Anwendung als Akutmedikament bei Herzinfarkt ist denkbar. Gestaltung: Christian Kugler.

Soziale Medien – offener Umgang mit Erkrankungen

Mit 21 Jahren begann Ralph Schützenhofers Leidensweg. Erst dachte er an eine Darmgrippe, doch es stellte sich heraus, dass er an einer chronischen Darmentzündung leidet. Mit 34 Jahren wurde ihm erst der Dickdarm und vor vier Jahren dann teilweise der Dünndarm entfernt, da die Medikamente nicht mehr wirkten. Seitdem hat der heute 43-Jährige einen künstlichen Darmausgang. Ein Thema, das für viele ein Tabu ist. Doch der Oberösterreicher geht ganz offen mit seiner Erkrankung um und teilt sein Leben auch in den sozialen Medien. Warum ihm das wichtig ist und welche Erfahrungen er gemacht hat, erzählt Ralph Schützenhofer in „Bewusst gesund“.

Humor im stressigen Alltag

Gerade in Zeiten, in denen die Anforderungen im Beruf zunehmen und auf den meisten auch im Alltag viel Druck lastet, sollte man sich regelmäßig Freude ins Leben holen, denn Emotionen wirken direkt auf unseren Körper, die positiven ebenso wie die negativen. Doch wie schafft man es in bedrückter Stimmung, wieder Lebensfreude aufkommen zu lassen? Internist, Coach und Humorexperte Dr. Roman Szeliga gibt in „Bewusst gesund“ einige konkrete Tipps dazu.

Elvis-Workout

Um ein Training regelmäßig durchzuziehen, muss es vor allem Spaß machen. Die beste Voraussetzung bietet ein Tanzworkout zu Rock ’n’ Roll der 1950er und 1960er Jahre. Dabei wird eine Stunde zu „Jailhouse Rock“, „Blue Suede Shoes“ oder „I Got a Woman“ getanzt, gesungen und ganz nebenbei Sport betrieben. Denn in den 60 Minuten werden durchschnittlich 4.000 Schritte gemacht und 600 Kalorien verbrannt. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema neue Diabetes-Richtlinien

Diabetes ist eine DER Zivilisationskrankheiten unserer Zeit. Jede/r elfte Österreicher/in leidet mittlerweile daran. Fachleute vermuten, dass die Zahl in den nächsten Jahren weiter steigen wird, dabei wäre Diabetes Typ 2 vermeidbar. Die Österreichische Diabetesgesellschaft hat vor Kurzem neue Leitlinien zur Behandlung herausgegeben. Das neue Programm steht unter dem Motto „Therapie Aktiv – Diabetes im Griff!“, es setzt auf die Mitarbeit der Patientinnen und Patienten und auf einen individuell abgestimmten Behandlungsplan. Wie dieser aussieht, darüber informiert Prof. Siegfried Meryn.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at