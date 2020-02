Fasching am Schlingermarkt

Wien (OTS) - Am 25. Februar ruft der Faschingsausklang am Schlingermarkt im 21. Wiener Gemeindebezirk. Von 13 bis 15 Uhr heißt es wieder „alles Fasching“ nach Floridsdorfer Tradition am Markt.

Mit dabei sind auch das Faschingszentrum Floridsdorf und die berühmte Jedlersdorfer Faschingsgilde. Die Standler werden selbstverständlich verkleidet sein und die Gäste haben die Chance für das beste Kostüm prämiert zu werden. Auch für musikalische Untermalung ist gesorgt. Kulinarisch werden die Gäste mit Glühwein, Tee und Krapfen versorgt werden.

