Kleine Zeitung stabil auf der Spitzenposition

Die aktuellen Ergebnisse der Österreichischen Auflagenkontrolle belegen einen weiteren Anstieg bei den Digitalabos.

Das digitale Abo ist zu einem eigenständigen Angebot gereift und ermöglicht dadurch die Stabilisierung der Auflagezahlen", so Walter Hauser, Geschäftsführer Lesermarkt der Kleinen Zeitung. Walter Hauser, Geschäftsführer Lesermarkt der Kleinen Zeitung

Graz (OTS) - Die durchschnittliche verkaufte Auflage (Mo.-Sa.) lag im zweiten Halbjahr 2019 mit beachtlichen 278.947 Exemplaren (inklusive E-Paper) ebenfalls auf stabilem Niveau (plus 976 Stück). Während die Kleine Zeitung damit die durchschnittlich abonnierte Auflage im Vergleich zum 2. Halbjahr des Vorjahres mit einem Plus von 1.075 Stück ausbauen konnte, hat die Krone (Ausgaben Steiermark und Kärnten) im selben Zeitraum im Schnitt – 6.173 Stück in der abonnierten Auflage verloren.

Mit dem anhaltend starken Wachstum bei den Digitalabos konnte die Kleine Zeitung den Abostand nicht nur stabil halten, sondern auf insgesamt 270.435 Abonnements (Durchschnitt Mo-Sa) steigern. Der Anteil der E-Paper Abonnements (Digitalabonnenten) beträgt mittlerweile 35.586 Stück und hat sich somit im Vergleichszeitraum (ÖAK 2. Halbjahr 2018) um 8.513 Stück erhöht.

Und die Entwicklung in diesem Bereich ist weiterhin ansteigend wie interne Zahlen bestätigen.

„Die aktuellen Ergebnisse sind unter anderem eine Bestätigung für die Qualität unserer digitalen Inhalte und die konsequente Weiterentwicklung und Umsetzung unsere Digitalstrategie. Das digitale Abo ist zu einem eigenständigen Angebot gereift und ermöglicht dadurch die Stabilisierung der Auflagezahlen“, so Walter Hauser, Geschäftsführer Lesermarkt der Kleinen Zeitung.

Quellen: ÖAK 2. Halbjahr 2019, verkaufte und abonnierte Auflage (inklusive E-Paper). Vergleich mit ÖAK 2. Halbjahr 2018, verbreitete und abonnierte Auflage (inklusive E-Paper). Wochenschnitt Mo-Sa.

