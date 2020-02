Gelebte Solidarität mit BrustkrebspatientInnen.

Dank der Spenden von € 662.400 kann die Krebshilfe BrustkrebspatientInnen konkret helfen.

Wien (OTS) - Die Pink Ribbon Partner und Unterstützer sammelten 2019 österreichweit € 662.400 für die Österreichische Krebshilfe. Dieses Ergebnis wird mit heutigem Tag veröffentlicht. Die ordnungsgemäße und zweckgewidmete Verwendung wird vom Spendengütesiegelprüfer jährlich bestätigt.

Dank der Spenden aus der Pink Ribbon Aktion konnte die Krebshilfe in den letzten 17 Jahren über 86.000 Mal BrustkrebspatientInnen kostenlos psychoonkologisch beraten und begleiten. Über 1100 PatientInnen erhielten zusätzlich finanzielle Unterstützung, weil sie durch die Erkrankung in finanzielle Not geraten sind. „Das Pink Ribbon ist viel mehr als eine rosa Schleife, mit der wir auf die Wichtigkeit der Früherkennung von Brustkrebs hinweisen. Es steht auch für die gelebte und ungebrochene Solidarität mit Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind,“ so Krebshilfe-Präsident, Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda.

Spendenverwendung für die Aufklärung und Information

Es wurden rd. 380.000 Informationsbroschüren zum Thema „Krebsvorsorge für Frauen“ versandt und durch die Pink Ribbon Partner, MedizinerInnen und die Krebshilfe-Beratungsstellen verteilt. In ganz Österreich fanden zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Brustkrebsvorsorge und -früherkennung statt. Die dafür benötigten Kosten in der Höhe von € 100.000 wurden dankenswerterweise zweckgewidmet von den Pink Ribbon Partnern gesponsert.

Spendenverwendung für die Soforthilfe

Aus dem Verkauf limitierter Pink Ribbon Produkte, den Pink Ribbon Events und dem Engagement von vielen Helfern und Unterstützern in ganz Österreich erhielt die Krebshilfe weitere € 559.900. Diese ebenfalls zweckgewidmeten Spenden werden ausschließlich für die Beratung & Soforthilfe für BrustkrebspatientInnen in ganz Österreich verwendet.

Spendenverwendung für die Brustkrebsforschung

€ 2.500 wurden zweckgewidmet für die Brustkrebsforschung gespendet.

„Im Namen der Österreichischen Krebshilfe danke ich allen, die dieses großartige Ergebnis möglich gemacht haben,“ so Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof.Dr. Paul Sevelda. „Diese Hilfsbereitschaft und Solidarität ist gleichermaßen beeindruckend und berührend. Ein herzliches Danke auch im Namen aller PatientInnen und Familien,“ so Sevelda.

Die Österreichische Krebshilfe dankt den offiziellen Pink Ribbon Partnern und UnterstützerInnen 2019:

ÖSTERREICHISCHE PARLAMENT, ARBEITSGEMEINSCHAFT GYNÄKOLOGISCHE ONKOLOGIE, HAUPTVERBAND DER ÖSTERR. SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER, ESTÉE LAUDER, MARIONNAUD, PARFUMERIE MÜLLER, LOOK! UND DIE BUNDESLÄNDERINNEN, ECHO MEDIENHAUS, BÜRO HIRZBERGER, BRAUMÜLLER VERLAG, BWT, BIPA, CHIQUITA, CIRKUS PIKARD, COLOPLAST, CPI IMMOBILIEN, CASINOS AUSTRIA, DAMENWIESN, DELOITTE, GABARAGE, GORILLAS, HOFER, INSIGHT HEALTH, I LIKE IT FRAUENLAUF, INTERNATIONAL PAPER, KELLY, NOVARTIS ONCOLOGY, MERCK SHARP & DOHME, PFIZER ONCOLOGY, LILLY ONCOLOGY, LEVEL, MRS.SPORTY, NEUNER'S, NISSAN, ÖSTERREICHISCHE APOTHEKERKAMMER, ÖSTERREICHISCHER APOTHEKERVERLAG, ÖSTERREICHISCHE RÖNTGENGESELLSCHAFT, BUNDESFACHGRUPPE RADIOLOGIE, PALMENHAUS WIEN, PINK RUN BAD GASTEIN, P&G GILETTE VENUS, PHH RECHTSANWÄLTE, SK RAPID, SALAMANDER, SABINE HAUSWIRTH, MARINA PROBST-EIFFE, OBERTAUERN & #SHESKISFORPINKRIBBON, SORELLE RAMONDA, STIEGL, URDL PROMOTION, WEINGUT LEO HILLINGER, TEUFELBERGER, TRIOPLAST, XXL SPORTS & OUTDOOR, SEITENBLICKE MAGAZIN, MADONNA, GESUND & FIT.

Danke an die Kooperationspartner:

FACEBOOKGRUPPE BRUSTKREBS ÖSTERREICH, FACEBOOKGRUPPE METASTASIERTER BRUSTKREBS ÖSTERREICH, CLAUDIA’S CANCER CHALLENGE, SELPERS, VIENNA PINK DRAGONS, THINK PINK, ABCSG - EXPERTS ON TOUR.

Danke an die vielen Privatpersonen und Pink Ribbon BotschafterInnen für ihr großartiges Engagement und ihre Spenden zugunsten der Pink Ribbon Aktion.

